Спецпроекты

Баллы «Яндекс Плюса» теперь можно тратить на покупки в «Еде» и «Лавке»

Интернет Веб-сервисы

Пользователи «Яндекс.Еды» и «Лавки» получили возможность тратить баллы кешбэка «Яндекс Плюса». Баллы начисляются при заказе из некоторых ресторанов и магазинов в «Яндекс.Еде» и за покупку товаров из раздела «Продукты с кешбэком» в «Яндекс.Лавке».

Впервые к внутренней экосистеме «Яндекса» открыт доступ для партнеров – ресторанов и ритейлеров. Они смогут самостоятельно начислять баллы кешбэка за заказы в «Яндекс.Еде». При этом «Еда» софинансирует эту программу – возвращает пользователям баллы за заказы у партнеров. Подключение к программе лояльности «Плюса» позволит ресторанам и ритейлерам привлечь больше людей и заказов. Аудитория сервиса «Яндекс Плюс» превышает 6 млн человек, они уже накопили 1 млрд баллов.

Владельцы подписки «Яндекс Плюс» получат до 7% кешбэка баллами за каждый заказ из ресторанов «Яндекс.Еды,» отмеченных знаком плюса. Потратить баллы можно в тех же ресторанах, причем почти всю стоимость заказа можно возместить за счет кешбэка баллами — доплатить нужно только за доставку и по одному рублю за каждую позицию в корзине. Кешбэк уже работает в сотнях ресторанов Москвы – в том числе в «Бургер Кинге», «Шоколаднице», «Теремке», «Варламов Есть», а также в сети «Вкусвилл».

Пользователи «Лавки» будут получать баллы, даже если у них нет подписки «Яндекс Плюс» (но она понадобится для того, чтобы их потратить). Сумма кешбэка баллами составит до 20% от стоимости заказа, а список товаров, за покупку которых полагается кешбэк, будет регулярно меняться. Например, в феврале это будет молочная продукция, продукты собственной торговой марки «Из Лавки», готовая еда, десерты, напитки и некоторые другие товары. Кешбэк баллами уже доступен большинству пользователей, а с 15 февраля появится у всех.

Другие материалы рубрики

Портал госуслуг меняет формат их предоставления. Перечень новшеств

Facebook создаст аналог Clubhouse — стремительно растущей аудиосоцсети «для избранных»

В России ввели миллионные штрафы за цензуру в интернете

Москвичи смогут вызывать общественные автобусы в любое место с помощью смартфона. Видео

Что такое on-prem, cloud и box: изучаем форматы поставки ПО

«Яндекс» создаст конкурента Apple Pay и Google Pay

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов

TWS-наушники с активным шумоподавлением: выбор ZOOM

Техноблог

3 заведомых недостатка смартфонов с 5G

Самые ожидаемые смартфоны 2021 года

Показать еще

Наука

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом

Благодаря квантовому эффекту открыт новый источник энергии
Показать еще
Виртуальный саммит IBM Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Когда ИТ-директор берется за цифровизацию, это всегда приводит к проблемам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам