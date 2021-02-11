Баллы «Яндекс Плюса» теперь можно тратить на покупки в «Еде» и «Лавке»

Пользователи «Яндекс.Еды» и «Лавки» получили возможность тратить баллы кешбэка «Яндекс Плюса». Баллы начисляются при заказе из некоторых ресторанов и магазинов в «Яндекс.Еде» и за покупку товаров из раздела «Продукты с кешбэком» в «Яндекс.Лавке».

Впервые к внутренней экосистеме «Яндекса» открыт доступ для партнеров – ресторанов и ритейлеров. Они смогут самостоятельно начислять баллы кешбэка за заказы в «Яндекс.Еде». При этом «Еда» софинансирует эту программу – возвращает пользователям баллы за заказы у партнеров. Подключение к программе лояльности «Плюса» позволит ресторанам и ритейлерам привлечь больше людей и заказов. Аудитория сервиса «Яндекс Плюс» превышает 6 млн человек, они уже накопили 1 млрд баллов.

Владельцы подписки «Яндекс Плюс» получат до 7% кешбэка баллами за каждый заказ из ресторанов «Яндекс.Еды,» отмеченных знаком плюса. Потратить баллы можно в тех же ресторанах, причем почти всю стоимость заказа можно возместить за счет кешбэка баллами — доплатить нужно только за доставку и по одному рублю за каждую позицию в корзине. Кешбэк уже работает в сотнях ресторанов Москвы – в том числе в «Бургер Кинге», «Шоколаднице», «Теремке», «Варламов Есть», а также в сети «Вкусвилл».

Пользователи «Лавки» будут получать баллы, даже если у них нет подписки «Яндекс Плюс» (но она понадобится для того, чтобы их потратить). Сумма кешбэка баллами составит до 20% от стоимости заказа, а список товаров, за покупку которых полагается кешбэк, будет регулярно меняться. Например, в феврале это будет молочная продукция, продукты собственной торговой марки «Из Лавки», готовая еда, десерты, напитки и некоторые другие товары. Кешбэк баллами уже доступен большинству пользователей, а с 15 февраля появится у всех.