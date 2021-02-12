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Для покупки билетов в приложении ЦППК больше не нужны персональные данные

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Теперь для оформления билетов на пригородные поезда без предоставления места в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» не требуется указывать паспортные данные

Такое нововведение стало возможным благодаря приказу Министерства транспорта России № 433. Согласно этому документу, при приобретении электронных билетов на поезда без предоставления мест больше не нужно указывать сведения о пассажире - фамилию, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего личность.

Для удобства пассажиров компания обновила мобильное приложение и первой начинает продажу билетов по новым правилам.

ЦППК следит за изменениями законодательства и нормативных документов на транспорте. Ввод персональных данных при оформлении билетов на пригородные электропоезда удлинял и усложнял процесс покупки, поэтому Компания со своей стороны составляла обращения в ведомства с предложениями по внесению изменений законодательства.

Напомним, ЦППК активно развивает сервис цифровых услуг для всех категорий пассажиров, чтобы сделать приложение максимально удобным и функциональным, учитывая при этом пожелания пользователей. Ранее компания выпустила обновление мобильного приложения. В нем можно купить и вернуть билеты на фирменные экспрессы с местами в самом приложении без перехода по внешней ссылке.

В мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК» доступно оформление разовых билетов на электропоезда для проезда от ряда станций всех направлений МЖД. Также пользователям доступна программа лояльности «САКВОЯЖ Бонус» - ее участники могут копить бонусы за приобретение билетов в мобильном приложении и оплачивать ими покупки у партнеров (в их числе онлайн-кинотеатры, интернет-магазины, различные сервисы доставки и образовательные платформы).

Кроме того, провести время с пользой можно в онлайн-библиотеке. В приложении в разделе «Книги бесплатно» можно скачать любую из электронных или аудиокниг в представленной подборке. На цифровых полках – сто произведений российских и зарубежных писателей, список обновляется раз в три месяца.

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