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«Эвотор» запустила продуктовый индекс на данных онлайн-касс

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

«Эвотор» разработала продуктовый индекс на основании фактических данных о покупках в традиционной (несетевой) торговле. По данным индекса «Эвотора», за год (с января 2020 по январь 2021 года) цены на продукты выросли на 5,4%, за два года — на 8,8%. В январе 2021 года по сравнению с декабрем 2020 года цены в традиционной торговле выросли на 0,4%. Год назад цены в январе по сравнению с декабрем, напротив, снизились на 0,4%.

В число категорий продуктового индекса «Эвотора» вошли крупы, макароны, мука, сыр, масло, молоко, сметана, пельмени, полуфабрикаты из мяса, пресервы из рыбы и морепродуктов, шоколадные батончики, конфеты, пряники, вода, чай, кофе, напитки и др.

Наибольший вклад в рост индекса в 2020 году внесли такие категории продуктов, как растительное масло (+47% в январе 2021 года по сравнению с 2020), консервированные овощи (+23%), майонез (+18%), мука пшеничная (+17%), гречка (+14%). В ряде товарных категорий, например, таких как минеральная вода (-2%), зафиксировано небольшое снижение цены.

«Продуктовый индекс «Эвотора» основан на реальных покупках по данным онлайн-касс. Для расчета индекса мы выбрали наиболее популярные товары в магазинах традиционной торговли, которые при этом широко представлены в большинстве регионов РФ. Индекс отражает особенности потребления в минимаркетах: там делают быстрые покупки нескольких товаров, часто покупают снеки. Регулярность выхода индекса раз в месяц позволит оперативно реагировать на изменение цен в традиционной рознице», — отмечает директор по развитию рекламных продуктов и монетизации данных «Эвотора» Игорь Оганесян.

При расчете продуктового индекса «Эвотор» использует 187 товарных наименований (SKU) из 47 ключевых для традиционной торговли продуктовых категорий. Категории отобраны на основе анализа количества чеков с данной категорией, доли присутствия в чеках, среднего количества позиций в чеке и других параметров.

При выборе конкретных SKU для включения в индекс аналитики использовали данные по объему продаж в штуках, долю товара в обороте сегмента, долю товара в обороте категории и другие метрики.

При разработке методологии индекса «Эвотор» проанализировал в общей сложности поведение более 3 млн SKU и их продажи в более чем 700 тысяч торговых точек по всей России. Суммарный объем проанализированных покупок в рамках разработки методологии продуктового индекса «Эвотора» превысил 10 млрд единиц.

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