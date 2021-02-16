Спецпроекты

Adobe упростила совместную работу с документами в Photoshop, Illustrator и Fresco

Интернет Интернет-ПО
, Текст: Владимир Бахур

Adobe сделала совместную работу в Photoshop и Illustrator намного проще. Теперь можно пригласить других пользователей к редактированию ваших документов с помощью новой функции «Приглашение к редактированию». Это позволяет сэкономить много времени, если вы работаете в команде над общими проектами. Также компания представила функцию «Синхронизация наборов» в Photoshop.

Функция «Приглашение к редактированию» в Photoshop, Illustrator и Fresco даёт возможность последовательно редактировать документы где угодно: на компьютере, iPad и iPhone (Fresco). Теперь члены команды могут по очереди вносить изменения в общий файл, сохранённый в облаке. Просто сохраните работу в формате .PSD или .AI как облачный документ и разошлите приглашения к редактированию. Также вы можете править файлы, которыми с вами поделились. Выложенные в общий доступ облачные документы можно открыть и другими способами: через assets.adobe.com и приложение Creative Cloud Desktop.

Теперь можно синхронизировать свои наборы в Photoshop и использовать их где угодно. Это распространяется на кисти, паттерны, градиенты, узоры, стили, формы и многое другое. Функция Синхронизация наборов уже доступна на Mac и Windows, а синхронизация кистей скоро появится в версии для iPad. Чтобы включить или отключить новую опцию, выберите: Установки —> Основные —> Синхронизация наборов. Если она будет активна, на любом устройстве всё будет так, как вам удобно структура папок, группировка и порядок наборов. Каждое изменение сразу же синхронизируется — достаточно один раз настроить.

Другие материалы рубрики

Доходы «Яндекса» от рекламы сократились. Выручку спасло «Такси»

ОНЛАЙН-конференция CNews «Информационная безопасность 2021» состоится 2 марта

Секретные видео в Telegram может посмотреть любой посторонний

«Авито» превращается в «убийцу» Ozon и «Яндекс.маркета»

Конференция CNews «Большие данные и аналитика 2021» состоится 15 апреля

Видеокарты в России взлетели в цене. За обычный Radeon теперь просят почти 200 тыс. рублей

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Лучшие бритвы до 10 000 рублей: выбор ZOOM

Лучшие видеорегистраторы с радар-детектором: хиты продаж

Техноблог

Технологии для развлечений, которые не дожили до 2021

Обзор холодильника Samsung RB7300: простор и свежесть продуктов

Показать еще

Наука

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно

Роботы изо льда — дешёвая замена лунным автомобилям

Оптический ускоритель нейронной сети — путь к быстрому машинному разуму

Двигатель, работающий внутри нейтронного луча — шаг к автомобилям со сверхнизким выбросом
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам