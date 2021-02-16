Treolan стал официальным дистрибьютором разработчика онлайн-платформы designs.ai

Российский ИТ-дистрибьютор Treolan (входит в группу «Ланит») и группа Inmagine Group, разработчик онлайн-платформы designs.ai, подписали соглашение о сотрудничестве. С января 2021 г. Treolan начал поставки электронных годовых лицензий designs.ai через свой партнерский канал в статусе официального дистрибьютора торговой марки.

Designs.ai – это интегрированная онлайн-платформа Agency as a service, использующая запатентованную технологию искусственного интеллекта (ИИ). Идея решения в том, чтобы пользователи, даже не имеющие опыта в дизайне, могли самостоятельно создавать логотипы, баннеры, видео и графические макеты за несколько минут. Для этого в платформе предусмотрены простые и интуитивно понятные инструменты, пользоваться которыми сможет любой желающий – от фрилансеров и маркетологов до представителей компаний малого и среднего бизнеса.

Уоррен Леоу, исполнительный директор группы компаний Inmagine, сказал: «Сейчас мы нацелены на развитие партнерской сети бренда designs.ai, чтобы сделать дизайн доступным для всех, включая стартапы, агентства и крупные компании. Мы видим в лице Treolan надежного партнера, лидера, у которого достаточно ресурсов и связей для продвижения нашей продукции в России. Убежден, вместе мы создадим хороший спрос и сделаем designs.ai широко востребованным в самых разных сферах».

Сергей Малин, руководитель лицензионной группы компании Treolan, сказал: «За прошедший год, когда многое вынуждено было перетечь в онлайн, было создано немало новых сервисов, упрощающих нам жизнь и бизнес. Среди них как раз онлайн-платформа designs.ai, позволяющая делать уникальные логотипы, выбирать контент с лучших стоков, работать с графикой и видео. Мы не можем обходить стороной такие решения, поскольку видим в них большой потенциал. Надеюсь, сотрудничество с Inmagine Group откроет новые перспективы для наших партнеров и их заказчиков».