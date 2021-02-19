Спецпроекты

Mail.ru Group запустила монетизацию для разработчиков навыков «Маруси»

Интернет Интернет-ПО
, Текст: Владимир Бахур

Mail.ru Group запустила сервис монетизации для разработчиков навыков «Маруси». Теперь пользователи голосового ассистента смогут поблагодарить авторов любимых навыков и поддержать их проекты, отправив им любую сумму.

После того, как человек воспользуется навыком, «Маруся» предложит поддержать его автора — и даст ссылку на страницу, где это можно сделать. Размер перевода выбирает сам пользователь.

Новый сервис позволит создателям полезных и нужных навыков монетизировать их — а пользователям «Маруси» поддержать любимых авторов.

«"Маруся" находится в центре экосистемы Mail.ru, она дополняет и объединяет существующие сервисы, делая взаимодействие с ними простым и эффективным для пользователя. Для нас важно расширять возможности Маруси и предоставлять инструменты для разработчиков скиллов. Теперь они смогут получить вознаграждение за свою работу от наших пользователей», - прокомментировал Анатолий Кульбацкий, директор по продукту «Маруся».

Голосовой помощник «Маруся» доступна в приложениях для Android и IOS, в умной колонке «Капсула», в SuperApp «Почта», браузере Atom и в устройствах партнеров.

Получать пожертвования от пользователей сможет любой разработчик. Для этого нужно зарегистрироваться в сервисе DonationAlerts, создать ссылку для приема платежей и добавить ее в настройки навыка.

Для вывода средств в личном кабинете DonationAlerts доступны все самые популярные способы, включая перечисление на банковскую карту.

Другие материалы рубрики

Дуров займет $1 миллиард на развитие Telegram. Американцев не допустят

На «Сбер Еаптеку» конкуренты настучали в Генпрокуратуру. Ее обвинили в незаконной торговле лекарствами через интернет

Facebook заблокировал СМИ целого континента

ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта

Microsoft принудительно и безвозвратно удаляет Flash Player из Windows 10

Власти придумали новый повод блокировать сайты без суда

MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона Infinix Note 8: баланс работы и развлечений

Лучшие спикерфоны для онлайн-конференций: выбор ZOOM

Техноблог

Как работают беспроводные инфракрасные наушники и зачем они нужны

Лучшие подарки на 23 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

«Жидкая» нейросеть изменяет алгоритмы прямо в процессе работы и становится умнее

Шаг к полноценному андроиду: нюансы телодвижений отследят электронити

Полет человека на Марс упростится — спасибо магнитному ракетному двигателю

Ученые нервничают: управлять сверхразумным ИИ будет невозможно
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего" 18 февраля 2021 в 12.00 MSK Advertisement Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Искусственный интеллект и 5G смогут вывести спортивный бизнес из кризиса Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам Гибридная модель работы никуда не исчезнет, потому что она нравится и бизнесу, и сотрудникам