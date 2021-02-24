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Wildberries запустил продажи во Франции, Италии и Испании

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Wildberries, международный онлайн-ритейлер, сообщил о выходе на рынки трех новых стран ЕС: Франции, Италии и Испании

Оформить заказ покупатели могут в отдельных интернет-магазинах – во Франции, Италии и Испании, а также с помощью мобильных приложений на iOS и Android. Для удобства покупателей сайт и приложения работают на национальных языках этих стран.

Wildberries предлагает около 4 млн наименований товаров от 40 тыс. брендов: женскую, мужскую и детскую одежду, обувь и аксессуары, бьюти-товары, игрушки, электронику, книги и канцтовары, спортивные товары, а также товары для дома. Ассортимент интернет-магазина постоянно расширяется.

«Сегодня Wildberries работает уже в 13 странах – в России, Германии, Польше, Израиле, Словакии, Беларуси, Казахстане и многих других. Мы предлагаем нашим покупателям широкий ассортимент товаров от различных производителей – как известных мировых брендов, так и локального малого бизнеса, и открыты к сотрудничеству с предпринимателями всех стран», – сказал Вячеслав Иващенко, директор по развитию Wildberries.

Доставка будет осуществляться с помощью логистических партнеров. Товары можно получить как с доставкой на дом, так и в одном из партнерских пунктов выдачи: 2,5 тыс. точек расположено во Франции и 1,9 тыс. – в Испании (в Италии доступна только курьерская доставка).

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