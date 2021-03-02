Carcraft перевела заключение кредитных договоров в электронный вид с помощью Easydocs

Carcraft, которая предоставляет онлайн-кредиты на выкуп автомобилей, полностью перевела заключение кредитных договоров в электронный вид с помощью системы Easydocs. С апреля по декабрь 2020 г. суммарный объем сделок, заключенных через Easydocs, составил 1,2 млрд руб.

Накануне весеннего локдауна 2020 г. в Москве компания Carcraft решила полностью оцифровать продажи своего финансового продукта, перейдя на заключение кредитных договоров в электронном виде.

«Мы получили электронную подпись 24 марта 2020 г., и это совпало с введением карантина. В течение апреля мы внедрили в свою платформу решение Easydocs, как раз, когда все уже работали из дома. В первые полгода нам хватало бесплатного функционала, но по мере роста нагрузки и требований мы перешли на платный тариф», – сказал Борис Дмитриев, управляющий директор Carcraft.

Easydocs – это система электронного документооборота, которая помимо использования стандартных функций документооборота позволяет развернуть через свой API функциональность подписания документов электронной подписью в веб-приложении клиента. Преимущество системы Easydocs состоит в том, что она не требует установки на сервер клиента и интеграции. Клиенту достаточно зарегистрироваться и можно приступать к работе. Для запуска сервиса Carcraft потребовалось лишь сделать небольшие настройки на своей стороне для интеграции по API.

Задача Carcraft состояла в том, чтобы организовать подписание всех документов на выдачу и погашение траншей в электронном виде полностью удаленно. С помощью Easydocs задача была решена следующим образом: автодилер подает заявку в Carcraft на получение транша под залог автомобиля; Carcraft осуществляет проверку автомобиля и формирует пакет документов на выдачу транша в своей системе; в системе Carcraft работает сотрудник банка-партнера, который: проверяет комплектность заявки; подписывает в системе Carcraft документы электронной цифровой подписью, используя инструмент Easydocs; осуществляет выдачу транша на расчетный счет дилера.

«До встречи с Easydocs это выглядело как типичный “электронный документооборот по-русски”: распечатал, поставил печать и подпись, отсканировал, отправил скан. С Easydocs мы полностью ушли от такой практики», – отметил Борис Дмитриев.

После настройки инструментов Easydocs затраты времени на оформление форм, договоров, актов и заявлений снизились в несколько раз, рассказывают в Carcraft. Через систему компании ежедневно проходит более 50 сделок. Они сопровождаются подписанием разных документов, и часто ими нужно обмениваться моментально. Невозможно поддерживать такие быстрые бизнес-процессы, если компания работает с бумажным документооборотом. Помимо экономии времени, у Carcraft сократились расходы на почтовую корреспонденцию: теперь не нужно тратиться на отправку оригиналов актов и счетов в регионы.

Сейчас Carcraft работает с двумя банками: Модульбанком и «Банком корпоративного финансирования». С первым удалось запустить электронное подписание документов уже в июне 2020 г., со вторым банком пришлось потратить месяц на согласование более современного процесса.

Набор инструментов, который предлагает Easydocs, особенно ценен для финтех-проектов, замечает Денис Котовский, руководитель отдела продаж Easydocs. Речь идет о финансовых рисках, и здесь важна юридическая значимость документов. Но стороны обычно хотят быстро провести сделку. Увязать скорость и юридическую значимость непросто, а система Easydocs дает такую возможность.