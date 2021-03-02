На «Яндекс.Маркете» теперь можно купить свежие продукты с быстрой доставкой Яндекс.Еды

«Яндекс.Маркет» начал продавать свежие продукты с доставкой за 1–2 часа. Сначала услуга будет доступна только жителям Казани. Маркетплейс выступает как витрина и принимает оплату, а собирают и доставляют заказ партнёры «Яндекс.Еды».

На первом этапе проекта к маркетплейсу подключились гипермаркеты Metro Cash&Carry. Пользователям «Маркета» доступно более 6000 наименований товаров.

«Маркет постоянно расширяет ассортимент — сейчас у нас уже более 2 миллионов разновидностей товаров. Наша цель — сделать так, чтобы клиенты могли купить у нас всё необходимое: от новинок электроники до сливочного масла. Сейчас мы тестируем в Казани новую схему работы с партнёрами Яндекс.Еды, чтобы пользователи могли заказать у нас свежие продукты с быстрой доставкой. В будущем мы будем расширять географию эксперимента и увеличивать число магазинов-партнёров», — заявила Татьяна Умряева, директор сервиса «Яндекс.Маркет».

По итогам 2020 года оборот grocery-бизнеса «Яндекса» («Яндекс.Лавка», доставка «Яндекс.Еды» из ритейла, продукты и товары повседневного спроса на «Яндекс.Маркете») достиг 24 миллиардов рублей.

«Это делает Яндекс одним из крупнейших, если не крупнейшим игроком на рынке e-grocery в России», — отметил Даниил Шулейко, директор бизнес-группы e-com и ridetech Яндекса. За год grocery-бизнес «Яндекса» вырос на 366%. По оценке Инфолайн, за тот же период в целом рынок розничных онлайн-продаж продовольственных товаров увеличился на 214%.