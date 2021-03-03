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.BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP: первые бьюти-домены доступны для регистрации в REG.RU

Интернет Хостинг и домены

3 марта хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU открыл регистрацию новых доменных имён для индустрии красоты в тематических зонах (new gTLDs) .BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP: https://www.reg.ru/domain/new/. Новые зоны позволят косметическим брендам, бьюти-блогерам, салонам красоты, клиникам и многим другим выбрать яркий домен для своих проектов.

Изначально .BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP создавались по заявке L'Oreal как собственные брендовые доменные зоны. Через несколько лет их выкупила компания XYZ Registry и сделала общедоступными. REG.RU объявляет о старте открытой регистрации в этих бьюти-зонах для всех желающих с 3 марта 2021 года.

Домены .BEAUTY и .MAKEUP подойдут для большинства представителей и организаций индустрии красоты: косметических брендов, салонов красоты. Также для визажистов, стилистов, специалистов по маникюру, педикюру и других. Веб-адреса покажут клиентам связь с бьюти-сферой, а выделиться с помощью домена — хорошее решение в условиях высокой конкуренции в этой сфере.

Доменные зоны .HAIR и .SKIN можно выбрать для косметологических клиник, парикмахерских и частных специалистов, производителей косметики для кожи или волос. Домены выгодно подчеркнут специализацию бизнеса или, например, привязку к городу: MOSCOW.HAIR, SOCHI.SKIN.

«‎Домены .BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP — первые зоны, которые специально созданы для индустрии красоты. Теперь представители этой сферы получат больше вариантов, чтобы сделать свой бизнес заметнее в Сети. В новых зонах пока ещё есть миллионы незанятых доменов, которые можно зарегистрировать», — отмечает Антон Бобков, менеджер по продукту хостинг-провайдера и регистратора доменов REG.RU.

Зарегистрировать домен в зонах .BEAUTY, .HAIR, .SKIN и .MAKEUP можно на сайте REG.RU: https://www.reg.ru/domain/new/. Стоимость регистрации стандартного домена на 1 год в любой из бьюти-зон составит 1121 рубль.

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