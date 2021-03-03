SuperJob поможет избежать штрафов и проверок инспекционных органов

SuperJob запустил в Москве и Санкт-Петербурге подписку на кадровый консалтинг. Теперь клиентам рекрутинговой платформы доступна круглосуточная онлайн-поддержка по всем вопросам, связанным с трудовым правом: от кадрового делопроизводства до сопровождения при трудовых спорах и проверках инспекционных служб.

Платформа работает на базе инфраструктуры SuperJob. За сопровождение клиентов будет отвечать кросс-функциональная команда сотрудников SuperJob, доступных 7 дней в неделю, в том числе в выходные и праздничные дни. Запросы на услуги будут обрабатываться специально разработанной ML-моделью: по набору параметров система решит, кто именно из кросс-функциональной команды юристов лучше всего подойдет клиенту в данном случае.

По подписке доступно 3 тарифа стоимостью от 10 до 70 тысяч рублей в месяц. В максимальном наборе услуг — заочное участие экспертов SuperJob при проведении инспекционных проверок ГИТ и аудит кадровой документации компании. Ответ на любой вопрос по кадровому делопроизводству в рамках любого из тарифов клиенты получат не позднее чем через 36 часов.

«Круглосуточная кадровая поддержка особенно актуальна для малого и среднего бизнеса, индивидуальных предпринимателей. По нашим оценкам, аутсорс кадрового делопроизводства обойдется минимум в 5 раз дешевле юриста в штате, не говоря уже об экономии на возможных штрафах», ― комментирует Анна Абидова, директор по развитию SuperJob.

SuperJob продолжает развивать экосистему дополнительных сервисов для b2b-клиентов, в том числе малого и среднего бизнеса. Напомним, недавно компания запустила рекламную платформу и платформу для найма и трудоустройства самозанятых специалистов.