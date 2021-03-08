«Сберзвук» и российские звезды поздравили женщин с 8 марта

«Сберзвук» и звезды российской эстрады создали музыкальное поздравление для российских женщин. Артисты вместе с редакцией аудиосервиса подобрали треки для плейлиста и сопроводили их трогательными словами. В проекте приняли участие Леонид Агутин, Валерий Меладзе, Григорий Лепс, Дмитрий Маликов, Николай Басков, Денис Клявер, Эмин и Алексей Чумаков.

В честь Международного женского дня популярные российские исполнители и аудиосервис Сберзвук собрали плейлист и записали аудиопоздравления. Певец и композитор Леонид Агутин для музыкальной открытки выбрал легендарный романтичный трек «Я буду всегда с тобой», который он исполняет вместе с женой, Анжеликой Варум.

«Дорогие наши, любимые, обожаемые, драгоценные наши женщины! Вам так к лицу весна! Пусть в душе вашей она расцветает круглый год! Пусть радость и тепло не покидает вас никогда. Мы, мужчины, вас любим, дорожим вами и не можем без вас жить. Я подписываюсь под этим с огромным удовольствием», — сказал Агутин.

В 2002 г. Валерий Меладзе выпустил чувственную композицию «Я не могу без тебя», которая сразу стала хитом и ежедневно звучала в эфире радиостанций. Именно она вошла в плейлист к 8 марта вместе с поздравлениями.

«Дорогие девушки, дорогие женщины, от всей души поздравляю вас с этим весенним праздником! Будьте здоровы и счастливы. Пусть все у вас будет прекрасно!», — сказал Меладзе.

Григорий Лепс на 8 марта решил «сдаться» всем российских женщинам: в плейлисте звучит его воодушевляющий трек «Я поднимаю руки».

«Дорогие наши женщины, сердечно, от души поздравляю вас с праздником! Желаю вам счастья, здоровья, успехов, удачи и всего-всего самого наилучшего! Оставайтесь такими же красивыми, нежными, желанными и любимыми», — сказал он.

Российский эстрадный и оперный певец Николай Басков присоединился ко всем поздравляем, которые звучат в этот день. Свой хит «Я буду руки твои целовать» он сопроводил такими словами: «Дорогие, любимые, потрясающие наши, неповторимые! Пусть у вас все будет так, как вы хотите. Пусть улыбка никогда не сходит с лица, а глаза сияют от радости и счастья. Пусть исполнится все задуманное! С любовью, ваш Николай Басков».

От Дениса Клявера звучит композиция «Тебя удача найдет». Певец поблагодарил женщин за то, что они украшают собой мир, и напомнил мужчинам, какие слова стоит чаще говорить дамам.

«Дорогие, любимые девушки! Я хочу сказать в этот день то, что мы, мужчины, должны говорить вам ежедневно. Вы восхитительны! Благодаря вам открываются новые планеты и строятся города. Благодаря вам на этой планете появляется жизнь, что может быть еще прекрасней и дороже? Дай бог вам огромного здоровья, вдохновения! Пусть рядом с вами будет настоящий мужчина, который в любую секунду исполнит все ваши девичьи мечты! С праздником, с 8 марта, красавицы!», — сказал Клявер.

Дмитрий Маликов в своем поздравлении сделал акцент на любви и посвятил женщинам песню «Ты одна, ты такая».

«Милые, дорогие, любимые, обожаемые женщины! Я от всей души поздравляю вас с праздником 8 марта! Желаю вам счастья, здоровья, удачи, успехов и, конечно же, любви», — сказал Маликов.

Певец и музыкант Эмин от лица всех мужчин пообещал женщинам создавать больше поводов для улыбки. В плейлист вошла его неспешную песня-баллада «Девочка моя».

«Дорогие и любимые наши девушки и женщины! Будьте счастливы здоровы и любимы, а мы сделаем все, чтобы вы чаще улыбались», — сказал Эмин.

Алексей Чумаков выбрал трек «Тут и там» и поблагодарил женскую половину человечества за терпение и любовь.

«Приветствую, наши самые любимые, самые красивые! Без нас самих мы еще как-то можем, а без вас мы не сможем никогда! Спасибо за любовь, спасибо за отчаянность, за терпение, за то, что дарите жизнь детям, и за нашу собственную жизнь. Мы мужчины, будем стараться не подвести вас ни в коем случае!», — сказал Чумаков.

Помимо прочих, в плейлист вошли музыкальные композиции группы «Несчастный случай» — «Если б не было тебя», Филиппа Киркорова — «Полетели», Николая Носкова — «Это здорово» и многие другие. Послушать поздравления любимых артистов и их треки можно в аудиосервисе «Сберзвук».