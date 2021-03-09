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«Юmoney» возобновил работу с 45 иностранными компаниями

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С 5 марта 2021 г. сервис «Юmoney», который входит в экосистему «Сбера», возобновил все платежные операции с 45 международными компаниями-нерезидентами после снятия ограничений Банком России. Эти компании вновь могут принимать платежи через «Юkassa» и пользоваться всеми преимуществами сервиса. Клиенты снова могут оплачивать покупки и услуги на площадках кошельком «Юmoney» (там, где такой метод подключен).

«Юmoney» продолжает консультироваться с Банком России по вопросу снятия временных ограничений для других компаний-нерезидентов и о ключевых решениях будет сообщать дополнительно.

Введенные 12 января 2021 г. ограничения не распространялись на оплату покупок картами «Юmoney» в иностранных магазинах. Также ограничения не затрагивали переводы с кошельков «Юmoney» на карты физлиц-нерезидентов или их банковские счета, в том числе в иностранных банках.

«Юkassa» поддерживает около 20 способов приема платежей через интернет. Среди них — кошелек «Юmoney», карты российских и международных платежных систем, электронные кошельки, Apple Pay и Google Pay, интернет-банкинги и многое другое.

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