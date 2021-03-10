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Как нивелировать правовые риски в электронной коммерции? Возможности роста и новые вызовы

Бизнес Законодательство Интернет E-commerce

Деловое издание «Ведомости» и АБ «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» приглашают принять участие в онлайн-дискуссии «Как нивелировать правовые риски в электронной коммерции? Возможности роста и новые вызовы».

Дата и время проведения: 7 апреля 2021, 10:00-11:30 (онлайн).

Регистрация: https://clck.ru/T8q6U

В последнее время рост электронной коммерции показал абсолютный максимум: российские онлайн-гиганты расширяют бизнес, выходят на IPO, завоевывают новые сегменты. Однако бурный рост сталкивается с серьезными препятствиями извне: повышенное внимание со стороны контрольно-надзорных и правоохранительных органов, нестабильность экономики, влияние санкций, инфляция, высокий уровень процентной ставки по кредитам, возможность банковских кризисов.

Какие правовые инструменты помогут устойчивому развитию онлайн-коммерции? Какие риски наиболее высоки и как их нивелировать? Как снизить издержки трансграничной торговли? Эти и другие вопросы обсудим в онлайн-эфире «Ведомостей».

В фокусе обсуждения:

  • Нарушения закона о персональных данных: штрафы с оборота как перспектива. Анализ рисков от участников рабочей группы Роскомнадзора
  • Таможенные аспекты при построении логистической цепочки: можно ли снизить правовые издержки?
  • Регуляторные риски и судебные стратегии: практические советы для разрешения конфликтов в сфере e-commerce
  • 5 антимонопольный пакет как ответ на изменения в экономике: неизбежная реальность. Комментарии разработчиков в отношении рисков и возможностей для игроков онлайн-торговли
  • Особенности налогообложения электронной коммерции

Модератор - Валерий Еременко, партнер, руководитель судебно-арбитражной практики.

Среди спикеров:

  • Валерий Еременко, партнер, руководитель судебно-арбитражной практики
  • Сергей Калинин, партнер, руководитель налоговой практики
  • Елена Агаева, советник, участник рабочей группы по направлению «Персональные данные» при Роскомнадзоре
  • Алексей Карчёмов, советник, практика международного торгового и таможенного права
  • Денис Гаврилов, советник, практика антимонопольного права, член Генерального совета Ассоциации антимонопольных экспертов

Сайт мероприятия: https://events.vedomosti.ru/events/spb_pravovyespory_ecommerce

Контакты:

  • Полина Самуйлова, руководитель проекта, +7 (981) 847-37-39, samuilova@spb.vedomosti.ru
  • Татьяна Алексеева, менеджер по работе с профильными союзами, ассоциациями и СМИ, alekseeva@spb.vedomosti.ru
  • Лариса Галушко, по вопросам спонсорства, galushko@spb.vedomosti.ru

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