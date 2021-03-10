«Яндекс.почта 360» обновила мобильный «Телемост»

«Яндекс.почта 360» обновила интерфейс мобильного приложения «Телемост». В нем появился зум презентации, режим докладчика и возможность добавлять аватарки. Теперь людям будет удобнее проводить рабочие встречи со смартфона.

С помощью мобильного «Телемоста» можно подключиться к встрече откуда угодно, например, из машины или кафе. В режиме докладчика говорящего будет отлично видно и на смартфоне – он показывается крупнее остальных. Чтобы понять, кто еще присутствует на встрече, можно пролистать список участников. Если нужно что-то рассмотреть, достаточно повернуть телефон, чтобы он был в горизонтальном положении – картинка тоже повернется. На Android-смартфоне можно еще и приблизить изображение пальцами.

Обновленный «Телемост» позволяет быстро сменить имя и аватарку (такая же возможность появилась и на десктопе). Например, для общения с коллегами вполне подойдет аватарка с обезьянкой или мишкой — они есть в «Телемосте». Для важных переговоров лучше добавить свою фотографию. Кроме того, теперь пользователи могут выбирать камеру: основную или фронтальную. Например, чтобы показать, как идет ремонт в новом офисе, удобнее включить основную.

Приложение «Телемост» доступно для смартфонов на iOS и Android. В ближайшее время новые функции появятся и в мобильных приложениях «Диска» и «Почты», где тоже есть «Телемост».

«Яндекс.почта 360» – это набор сервисов для работы, между которыми легко переключаться. В него входят «Телемост», «Почта», «Диск», «Календарь» и «Заметки». С их помощью можно вести переписку, планировать свое время, работать с документами и проводить видеовстречи.