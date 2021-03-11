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Объединенный департамент продаж и маркетинга «Авито» возглавит бывший топ-менеджер Ivi и Disney

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Коммерческим директором, который будет отвечать за продажи и маркетинг (Chief Commercial and Marketing Officer) платформы «Авито» назначен Игорь Макаров, ранее возглавлявший направление пользовательского опыта и маркетинга в онлайн-кинотеатре Ivi, а также на протяжении 13 лет занимавший пост вице-президента российского офиса Disney.

В сферу ответственности Макарова входило управление маркетингом всех бизнес-подразделений: эфирного канала Disney, фильмов, лицензирование, медиа дистрибуция, интерактивные проекты. Также Игорь Макаров занимал пост регионального директора Disney по Центральной Азии (Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Монголия) и отвечал за корпоративные коммуникации, управление брендами Disney, Marvel, «Звездные войны»; продажу рекламы, создание и ведение коммерческих альянсов и промо сделок, мюзиклы и развитие тематических парков Disney

Приоритетными задачами Игоря Макарова в «Авито» станут усиление лидерства компании на рынке, развитие бренда и создание новых бизнес-возможностей для дальнейшего роста. «Для меня «Авито» — это, в первую очередь, команда единомышленников, современная бизнес-культура и уникальная возможность для кратного роста. «Авито» уже построила успешный прибыльный бизнес, и сейчас перед нами стоят новые масштабные цели: выход на новые рынки, создание новых продуктов, улучшение пользовательского опыта, всестороннее развитие платформы и бренда. Я вижу здесь огромный долгосрочный бизнес-потенциал и умных позитивных людей, с которыми интересно пройти этот путь», — сказал Игорь Макаров.

Опыт нового руководителя в управлении маркетинговыми коммуникациями и пользовательским опытом позволит сформировать целостный взгляд на бренд «Авито». В 2020 г. компания запустила целый ряд сервисов для предпринимателей, а также первую за время существования платформы b2b-рекламную кампанию. В 2021 г. одним из фокусов работы «Авито» станет развитие маркетплейса, о чем компания уже объявила в феврале.

«Авито» — это целая экосистема сервисов, которые решают самые разные задачи компаний и людей. Сегодня нам необходимо привести восприятие бренда «Авито» в соответствие с нашими амбициозными целями. В Disney Игорь развивал бренды, которые люди полюбили; бренды, которые стали частью их жизни. Задача нашей команды, включая, конечно, продукт, чтобы миллионы наших пользователей относились к «Авито» с такой же теплотой и доверием», — отметил Владимир Правдивый, генеральный директор «Авито».

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