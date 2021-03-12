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«Одноклассники» перезапустили собственный блог

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Социальная сеть «Одноклассники» представила крупное обновление своего официального блога insideok.ru.

Блог получил новый дизайн и навигацию в десктопной и мобильной версии. Его читатели теперь могут сразу увидеть самые важные материалы благодаря слайдеру вверху страницы. На сайте появилась отдельная новостная лента и реакции на публикации. Это самое крупное обновление блога с 2014 г.

Теперь в блоге можно отреагировать на любой материал – совсем как в соцсети: для этого под каждой публикацией есть пять реакций из ОК. С их помощью можно поставить «Класс!» или, например, выразить удивление. В обновленном блоге можно сразу посмотреть, сколько времени потребуется на прочтение материала – у каждой публикации появилась иконка с таймером.

На сайте также появилась отдельная новостная лента. В нее попадают только новости об «Одноклассниках». Лента поможет читателям быстро узнать о ключевых событиях в жизни соцсети без необходимости пролистывать основную ленту, где будут появляться материалы на профессиональные темы.

Для того чтобы постоянные читатели могли комфортнее перейти на новую версию, ОК сохранили основные рубрики и разделы, но сделали навигацию по ним проще. Теперь рубрики находятся в выпадающем меню, а информация о соцсети для профессионалов (брендбук, медиакит и другие материалы) компактно собрана в трех разделах.

Новые читатели смогут легко подписаться на обновления блога в один клик c главной страницы или после прочтения любого материала. Подписчикам приходит еженедельная email-рассылка с самыми интересными публикациями из блога.

Официальный блог «Одноклассников» был создан в 2014 г., чтобы рассказывать профессиональному сообществу – медиа, маркетологам, предпринимателям и другим – о жизни соцсети, ее обновлениях, актуальных данных и рынке социальных сетей.

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