Спецпроекты

«Aliexpress Россия» возобновила работу через «Юmoney»

Интернет E-commerce

С 15 марта 2021 г. пользователи снова смогут оплачивать покупки у зарубежных продавцов на Aliexpress через сервис денежных переводов «Юmoney» и Google Pay (осуществляется через «Юmoney»). Для оплаты товаров локальных продавцов сервисы не прекращали свою работу.

Ранее компания временно приостановила платежи для зарубежных покупок через этот сервис из-за ограничений Центрального Банка, с которыми столкнулась компания «Юmoney».

С помощью сервисов «Юmoney» и Google Pay можно оплачивать как товары от зарубежных поставщиков (более 100 млн товарных предложений от 150 тыс. продавцов), так и от продавцов из России, таких как Kari, Crocs, Xiaomi, «Мегафон», «Связной», Lego и других. Покупки защищены по «Программе защиты покупателей Aliexpress». Если пользователь не получит покупку в течение срока защиты, платформа вернет потраченные средства.

Aliexpress предлагает широкий выбор способов оплаты заказов, включая популярные международные системы Visa и Mastercard, карты российской платежной системы «Мир», Qiwi, а также Google Pay и «Юmoney».

Другие материалы рубрики

Силовики напали на производителя смартфонов, которые слишком качественно защищают приватность

«Ростех» запретил сотрудникам пользоваться WhatsApp и Skype

5G не для всех. Операторы решили не пускать бедных и прижимистых пользователей в быстрый интернет

ОНЛАЙН-конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2021» состоится 18 марта

Youtube обложит российских видеоблогеров налогами в пользу США

«Яндекс» запустил платежную систему взамен «Яндекс.денег»

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор пылесоса Viomi V2 Pro: мощный робот с датчиком LiDAR

Обзор Samsung Galaxy S21 Ultra: эталон Android-флагманов

Техноблог

Как работают cookies и зачем мы разрешаем их сохранять

Обзор NAS ASUSTOR Lockerstor 10 Pro

Показать еще

Наука

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела

Ученые подсчитали, на сколько еще хватит кислорода в атмосфере Земли

OLED-татуировки с подсветкой заменят носимые гаджеты

При помощи керамических чернил 3D-печать костей возможна прямо в теле человека
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Терминальный доступ как инструмент для «мягкого» перехода государственных корпораций на импортозамещение Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера Оптимизируй это! Как объять необъятное с помощью солвера