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Екатеринбург вошел в десятку городов мира с самым доступным домашним интернетом

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Команда интернет-проекта «Будь мобильным» проанализировала ключевые показатели домашнего интернета в России и других странах. В выборку попали 100 городов с населением от 1 до 2 млн человек. Эксперты сравнивали данные по скорости, стоимости и проникновению домашнего интернета. В качестве источников информации использовались отчеты ООН, Международного валютного фонда, статистика сервисов замера скоростей и данные крупнейших операторов связи в каждой из стран.

«Пользователи в социальных сетях и мессенджерах периодически пишут, что на Урале медленный и достаточно дорогой интернет. Так утверждается, что в США, Европе услуги связи и разнообразные видеосервисы развиты на порядок лучше. Мы решили узнать так ли это», — отметили авторы исследования.

Сравнивая ключевые показатели уральского региона с зарубежной статистикой, исследователи основывались на данных национального провайдера — компании «Ростелеком».

Оказалось, самый дешевый домашний интернет в пересчете на мегабит скорости доступен жителям Екатеринбурга. Результат — 87 коп. за мегабит. Такие условия предоставляет оператор «Ростелеком» по тарифу «Игровой» (безлимитный интернет 1024 Мбит/с за 890 руб. в месяц). На втором месте — южнокорейский город Тэджон, там мегабит стоит 97 коп. Третья позиция у Будапешта, жители столицы Венгрии платят 1 руб. 20 коп. за мегабит.

Также в десятку российских городов с доступным домашним интернетом на высоких скоростях попали: Казань — пятое место, Нижний Новгород — шестое место, Новосибирск — седьмое место, Челябинск — девятое место. Пермь оказалась на 15 месте.

Если смотреть на средние расходы на интернет в городах мира с населением от 1 до 2 млн, то меньше всего платят жители венесуэльской Валенсии — 320 руб. в месяц. На втором месте украинский Харьков — 415 руб., на третьем — индийский город Агра (556 руб.). Екатеринбург расположился на седьмом месте из 100. Казань оказалась на пятом месте, Челябинск — на восьмом месте, Новосибирск — на девятом месте, Пермь — на 16 месте. Для сравнения: Прага занимает 45 место, Милан — 67 место, Мюнхен — 68 место, Барселона — 82 место. Американские города расположились в девятом десятке. В среднем в США домашний интернет обходится в 5 тыс. руб. ежемесячно, что почти в семь раз дороже, чем в России.

По данным исследования интернет-проекта «Будь мобильным», Екатеринбург занял седьмое место в мире по максимально доступной скорости домашнего интернета. Благодаря «Ростелекому» жители уральской столицы могут подключить оптику и пользоваться гигабитным каналом связи. Также в верхней части списка расположились другие российские города: Казань (19 место), Нижний Новгород (20 место), Челябинск (21 место), Новосибирск (29 место) и Пермь (30 место). В этих населенных пунктах выйти в интернет можно со скоростью от 500 до 350 Мбит/с.

В лидерах оказались южнокорейские города Тэджон и Кванджу, столица Венгрии Будапешт, а также японские Кобэ, Фукуока, Сайтама. Здесь домашний интернет предоставляется на скорости до 2 Гбит/с.

Примечательно, что максимально быстрый интернет чаще всего предоставляется в азиатских странах, например, в Японии, Южной Корее, Китае, Сингапуре. А в Западной Европе пользователи в лучшем случае могут рассчитывать на скорость в 100 Мбит/с.

«Оптическая инфраструктура, построенная на Среднем Урале компанией “Ростелеком”, дает возможность жителям области пользоваться сверхбыстрым интернетом по оптико-волоконной технологии. Только за 2020 г. компания построила более 1 тыс. километров оптики в Свердловской области. Екатеринбург сегодня можно назвать настоящим городом на оптике после модернизации, которую мы провели, заменив аналоговые линии. В целом по области только в прошлом году более полутора тысяч домохозяйств были переключены на современную технологию, свыше тысячи корпоративных клиентов компании также получили возможность пользоваться телекоммуникационными услугами по оптическим линиям связи», — отметил директор Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Иван Пичугин.

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