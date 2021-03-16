Исследование: российский рынок аутсорсинга eCom-инфраструктуры

Эксперты Inventive eCommerce (входит в Inventive Retail Group) проанализировали рынок аутсорсинга eCom-инфраструктуры в России. Первые проекты стартовали еще в 2000-ых годах, тем не менее активное формирование сегмента началось только с 2018 года, когда глобальные производители стали массово запускать D2C-проекты в мире и в России. Не все кейсы оказались удачными: одни бренды столкнулись с внутренними бюрократическими процедурами, которые затягивали старт проектов; другие – не обеспечили необходимый объем локализации; третьи – не учли логистические процедуры и страновую специфику.

Рост электронной коммерции, покупательского спроса, экономические последствия пандемии в 2020 году сподвигнули бренды подходить к организации онлайн-каналов продаж более взвешенно. Производители стали сокращать количество посредников, отдавая предпочтение прямому контакту с покупателем, а полноценное ведение D2C-проектов передавать на аутсорсинг. Таким образом, в 2020 году российский рынок аутсорсинга eCom-инфраструктуры получил новый толчок развития.

На российском рынке аутсорсинга eCom-инфраструктуры превалируют шесть крупнейших игроков: Inventive eCommerce (Россия), Aristos (Россия), Kupivip (Россия), «АрватоРус» (Германия), eSolutions (Германия), Lamodab2b (Сингапур). Они ведут более 90% всех существующих в стране проектов. Всего услуги по полноценному созданию и обслуживанию eCom-инфраструктуры производителей в РФ предоставляют несколько десятков компаний.

Раньше других D2C-продажи появились у брендов цифровой и бытовой техники, мебели и товаров для дома, а также одежды и обуви. Общая доля этих направлений на отечественном рынке аутсорсинга eCom-инфраструктуры превышает 80%. Интерес к аутсорсингу есть и у компаний из других отраслей: красота/здоровье, автозапчасти, инструменты/садовая техника, товары для детей, спорттовары, фарма, ювелирные украшения.

Каждый кейс по построению онлайн-розницы для брендов уникален. Наиболее востребованные сервисы: создание интернет-магазина, мобильных приложений и бренд-зон на маркетплейсах, фулфилмент, доставка товара, организация офлайн-шоурумов. Кроме того, спросом пользуются услуги организации контакт-центра и службы поддержки клиентов, аутсорсинг ИТ-решений, маркетинговое продвижение в сети. Производители обычно приобретают комплекс услуг.

Для подавляющего большинства брендов главный аргумент в пользу аутсорсинга eCom-инфраструктуры – быстрый старт, сокращение time to market (время от начала разработки идеи до выхода на рынок). Кроме того, запуск eCom-кейсов означает модернизацию ИТ-инфраструктуры бренда, интеграцию с его существующими системами, выбор более 14 различных подрядных организаций и сервисов. Если у eCom-дистрибьютора создание канала D2C-продаж, до начала первых продаж, займет от двух до четырех месяцев, то у бренда – в среднем 12-16 месяцев. На существенный объем продаж при самостоятельном выходе у производителя может уйти до трех лет.

Аутсорсинг eCom-инфраструктуры позволяет бренду запустить онлайн-каналы продаж по модели D2C без значительных первоначальных инвестиций, так как eCom-дистрибьютор предоставляет свою инфраструктуру, готовый штат квалифицированных специалистов. Кроме того, работа на локальных рынках требует от бизнеса знания юридических тонкостей, особенностей таможенных правил. Также необходимо учитывать многообразие ИТ-интеграций и сервисных решений, многоуровневые процессы взаимодействия с маркетплейсами.

В 2021 году, как и в последующие годы, продолжится рост D2C-проектов с привлечением партнеров. Постепенно на российском рынке аутсорсинга eCom-инфраструктуры будут вырабатываться свои правила, комплексные подходы, расширяться представленные услуги. На рынок придут новые компании и лидеры, будут происходить M&A-сделки.

Гибкость и удобство модели заинтересовало не только бренды, работающие с розницей, но и производителей, ориентированных на b2b-рынок. Первые попытки построить D2C-продажи в сотрудничестве с eCom-дистрибьюторами предпринимают представители авиастроительной отрасли, машиностроительных и станкостроительных предприятий, металлургии, нефтехимии. Таким образом, прямые продажи и аутсорсинг eCom-инфраструктуры на ближайшие несколько лет станут самым ярким трендом российского eCommerce-рынка.