Markswebb запускает исследование лучших практик повышения конверсии на этапе чекаута

Исследование E-commerce Checkout Rank 2021 поможет ритейлерам сузить поле поиска — быстро найти и протестировать эффективные решения. На основе анализа чекаута в цифровых сервисах 25 крупнейших ритейлеров аналитики планируют оценить развитие рынка, увидеть тренды и закономерности, найти лучшие практики и составить рейтинги интернет-магазинов по качеству клиентского опыта на этапе чекаута.

По данным Baymard Institute, неудобный и сложный процесс оформления покупки — одна из самых частых причин брошенной корзины. Усложнение бизнес-процессов и желание дать клиенту максимум возможностей может критически повлиять на конверсию и будущие покупки. Сделать оформление онлайн-заказа простым и удобным, закрыв при этом различные потребности клиентов и задачи бизнеса, — непросто.

Чтобы решить эту задачу, нужно смотреть дальше своей индустрии. Несмотря на специфику чекаута с точки зрения операционной части или аудитории магазина, есть похожие бизнес-задачи в продаже мебели и техники, у digital-only игроков и крупных офлайн-ритейлеров, у премиальных магазинов и масс-маркета.

Какие бизнес-задачи поможет решить исследование:

Повысить конверсию. Простой и удобный чекаут помогает быстро завершить покупку, провести оплату и выбрать способ доставки. Процент брошенных корзин будет ниже; Увеличить средний чек. Когда предложение сопутствующих услуг и товаров встроено логично, они мотивируют на дополнительные покупки, а не отвлекают и раздражают; Авторизовать пользователя. Больше данных о пользователе — больше возможностей построить эффективную коммуникацию и дать лучший опыт при следующих покупках; Сформировать доверие. Покупатель готов вносить предоплату и покупать в рассрочку, если доверяет магазину: видит окончательные цены, использует знакомые инструменты оплаты, получает гарантии качества; Вовлечь в программу лояльности. Когда промокоды, скидки и купоны не усложняют покупку, клиент будет мотивирован развиваться в программе лояльности и возвращаться в магазин.

Более подробную информацию об исследовании можно получить 23 марта на конференции E-commerce 2021.