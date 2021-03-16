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Минцифры России: российские поисковые системы станут доступнее пользователям

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Минцифры России продолжает работу над проектом по предустановке российского ПО на устройства. Поправки в федеральное законодательство от 22 декабря 2020 г. предусматривают, что пользователи смогут выбрать российскую поисковую систему.

«В развитие норм закона Минцифры России разработало проект постановления, где предлагается следующий порядок: на устройстве, произведенном после 1 июля 2021 г., при его активации или при первом заходе в браузер будет появляться окно выбора, где пользователь сможет самостоятельно выбрать одну из поисковых систем. Среди них будет, в том числе, российская. Естественно, у пользователя будет возможность в любое время свой выбор изменить», — сказал замглавы Минцифры России Максим Паршин.

Предустановка ПО — часть стратегии, направленной на импортозамещение и развитие российских цифровых продуктов. Предварительно установленные программы будут доступны на смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 г. Нововведение позволит создать более сбалансированные условия для конкуренции отечественных разработок с зарубежными сервисами.

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