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Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру

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На портале Московского инновационного кластера (МИК) i.moscow зарегистрировалось более 20 тыс. организаций. Об этом сообщила заммэра Наталья Сергунина. Пользователи платформы — стартапы, промышленные предприятия и технологические компании, институты развития, научные и образовательные учреждения.

«Больше 20 тыс. организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру, зарегистрировавшись на портале i.moscow. 14 тыс. из них работают в Москве, еще 6 тыс. — это партнеры, представляющие практически все регионы нашей страны. За два года кластер вышел не только на национальный, но и на международный уровень. В прошлом году было подписано соглашение о сотрудничестве с научным парком Пекина, а в этом году мы проводим совместный технологический конкурс для инновационных компаний России и Китая», — отметила Наталья Сергунина. Ее слова приводятся на портале мэра и правительства Москвы.

Платформа i.moscow появилась в 2019 г. Ее создали для взаимодействия между бизнесом, разработчиками и стартапами, научными учреждениями, правительством Москвы и институтами развития. Здесь доступны специальные сервисы, позволяющие решать самые разные практические задачи. Например, с их помощью можно найти деловых партнеров, заказчиков и инвесторов, подобрать помещение в аренду или площадку для тестирования продукта, подать заявку на участие в акселерационных программах и технологических конкурсах.

«Портал i.moscow является неотъемлемой частью инфраструктуры для разработки и внедрения инноваций в городе. Учреждения и компании активно пользуются его возможностями. Например, с момента запуска портала подано более 10 тыс. заявок на получение мер поддержки от правительства Москвы в электронной форме. При этом число сервисов, программ развития для высокотехнологичных компаний постоянно увеличивается», — сказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Благодаря возможностям платформы создатели дрона-такси нашли инжинирингового партнера для проведения расчетных работ, площадку для пилотирования изобретения и запустили совместный проект с центром «Сколково» по созданию полигона для тестирования технологий беспилотников. Другая компания, разработчик развлекательных парков с применением технологии смешанной реальности, поучаствовала в одном из технологических конкурсов МИК (EdTech Challenge B2B) и открыла для себя новое направление. Предприятие планирует протестировать свои решения на базе реабилитационных центров.

Сегодня на платформе работает 18 цифровых сервисов и программ развития, которыми уже воспользовались более 330 тыс. раз.

Самыми востребованными онлайн-услугами на сайте в прошлом году были сервис, помогающий найти помещение в аренду, биржа контрактного производства и навигатор по мерам мер поддержки. Среди программ развития самыми популярными стали «Проекты и потребности», «Площадки для пилотирования», технологические конкурсы, трек «Московского акселератора» Martech.

«Постоянная коммуникация как с текущими, так и с потенциальными участниками помогает совершенствовать сервисы платформы так, чтобы они отвечали самым актуальным запросам бизнеса, а также способствовали созданию и распространению передовых технологий», — отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

В конце 2020 г. возможности платформы стали доступны физическим лицам. Они могут опубликовать материалы своего инновационного проекта в разделе «Проекты и потребности» или разместить заказы на производство продукции с помощью сервиса «Биржа контрактного производства». С момента запуска функционала на i.moscow зарегистрировались 10,7 тыс. физических лиц.

Участникам Московского инновационного кластера доступно более 200 мер поддержки, 18 из них можно получить с помощью электронной заявки. Чаще всего предприниматели обращались онлайн за субсидиями на участие в российских и зарубежных выставках, на инжиниринг, на обучение сотрудников компании, а также для резидентов технопарков и особой экономической зоны. Специальный навигатор по мерам поддержки помогает в их подборе для каждого конкретного предприятия.

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