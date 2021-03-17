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«Инфосистемы джет» запустила новый сайт для своего узбекского филиала

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Jet Infosystems Central Asia, официальное представительство ИТ-компании «Инфосистемы джет» в Узбекистане, запустила для локальных заказчиков и партнеров новый сайт.

На сайте размещен проектный опыт и актуальные данные о решениях и услугах «Инфосистемы джет», которые компания предлагает в Узбекистане. Кроме того, на нем представлены ответы на часто задаваемые вопросы, в числе которых информация о компании, работающей в Ташкенте под схожим названием, но не имеющей отношения к крупному российскому интегратору «Инфосистемы джет» и его компетенциям.

Jet Infosystems Central Asia продолжает развивать бизнес в регионе: с момента открытия официального представительства в 2018 г. выручка от проектов, реализованных в Узбекистане, увеличилась в два раза. Среди крупнейших контрактов: комплексный аутсорсинг Beeline Uzbekistan, внедрение системы маршрутизации сигнальных сообщений DSR, благодаря которой абоненты в роуминге могут подключаться к LTE, техническая поддержка Ucell и Mobiuz, а также запуск нового мобильного виртуального оператора.

«Мы намерены продолжать завоевывать рынок в регионе, и запуск сайта — важный шаг на пути к более эффективной коммуникации с нашими заказчиками и компаниями, которые пока нас не знают. В России мы находимся в пятерке лидеров рынка и являемся признанным №1 по профессиональному уровню компании. Мы готовы делиться нашим опытом и делать уникальные проекты для Узбекистана, которые выведут цифровую зрелость региона на новый уровень», — отметил Роман Егорченков, директор по развитию бизнеса в странах СНГ «Инфосистемы джет».

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