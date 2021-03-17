Пользователи «Яндекс.почты 360» смогут выбрать любой домен для личной почты

В «Яндекс.почте 360» теперь можно выбрать любой домен для личной почты, а не только yandex.ru. Желающие смогут придумать себе адрес, который хорошо запоминается и подходит для деловой переписки — например, alex@design-kukhni.ru или inbox@ivansytin.ru.

«Многие используют почту для рабочих целей, поэтому им может быть полезен адрес на своем домене. Такие адреса обычно вызывают больше доверия и солиднее выглядят. Думаю, новая возможность заинтересует фрилансеров, владельцев стартапов и вообще всех, кто хочет повысить свою узнаваемость», — сказал руководитель «Яндекс.почты 360» Владимир Русинов.

Завести адрес со своим доменом можно в настройках «Почты». Достаточно указать свой номер телефона и придумать свободное доменное имя — это может быть, например, собственная фамилия или название магазина. Уже через несколько часов пользователь получит новый адрес. Им можно пользоваться наравне с основным. Например, бывшим коллегам удобно писать с обычного адреса, а потенциальным клиентам — с адреса на собственном домене.

Услуга доступна в рамках тарифов «Премиум 1 ТБ», «Премиум 3 ТБ» и «Премиум 5 ТБ» без дополнительной оплаты. Тариф можно приобрести на месяц или сразу на год. Цена начинается от 299 руб. в месяц или 2490 руб. в год. Другие преимущества подписки – расширенное пространство в облаке, безлимитная загрузка видео с телефона на «Диск», отключение рекламы — идут в комплекте. Сейчас новая возможность появилась только у части аудитории, но скоро будет доступна всем пользователям «Яндекс.почты 360», а в будущем — и бизнесу.

«Яндекс.почта 360» — это набор сервисов для работы, куда входят «Почта», «Диск», «Телемост», «Календарь» и «Заметки». С их помощью можно вести переписку, работать с документами, планировать свое время и проводить видеовстречи.