Cappasity меняет качество визуализации товаров на маркетплейсах

Компания Cappasity предлагает мобильное приложение 3DShot для создания 3D-демонстраций товаров, нацеленное на продавцов маркетплейсов. Иммерсивная 3D-демонстрация позволяет продавцу выделить свое предложение на фоне миллиона других. Возможность увидеть товар практически вживую стимулирует потенциальных клиентов к совершению покупки.

Оцифровать с помощью 3DShot можно практически что угодно – от кольца до ноутбука и автомобиля. 3D-контент будет также полезен продавцам услуг и товаров ручной работы – с ним легко демонстрировать продукты питания, мебель, прически, цветочные композиции и так далее.

В настоящий момент пользователи 3DShot могут интегрировать контент в AliExpress, а также в Shopify, Magento, Wordpress, Tilda, Readymag и большинство популярных конструкторов сайтов. До конца лета 2021 г. компания планирует не менее 10 международных запусков, что позволит предоставить сервис 100 млн человек по всему миру.

«Иммерсивный контент для e-commerce увеличивает вовлеченность и, как следствие, конверсию. Но в настоящий момент он недоступен пользователям P2P/B2B2C-маркетплейсов, так как его сложно производить. 3DShot позволяет любому продавцу легко создавать продающий контент», – отметил генеральный директор Cappasity Константин Попов.

Одним из первых маркетплейсов, который предоставил своим пользователям возможность создавать иммерсивный контент стал Kufar, входящий в группу компаний Adevinta. Adevinta оперирует более чем 30 классифайдами в 11 странах мира и в 2020 г. согласилась купить eBay Classifieds Group за $9,2 млрд.

Каждый месяц на сайт kufar.by заходит 24,7 млн человек. Kufar занимает 15 место по популярности среди классифайдов в мире.

«Иммерсивный контент приближает опыт онлайн-покупок к реальному, что способствует не просто стимулированию продаж, но и формированию осознанного клиентского выбора, экономя время как продавцов, так и покупателей. С помощью приложения 3DShot пользователи Kufar смогут оцифровать любой товар за несколько минут и сделать объявление более привлекательным для покупателей, все что нужно – это смартфон», – комментирует интеграцию Константин Попов, генеральный директор Cappasity.

«В 2020 г. из-за пандемии в Беларуси произошел колоссальный рост онлайн-сделок. Но при заказе через интернет на любом сайте всегда существовал риск получить вещь, которая выглядит не совсем так, как на экране. Технология 3D-фото позволит избежать такой ситуации. Она симулирует реальный покупательский опыт, когда вы приходите в магазин и рассматриваете товар со всех сторон. Клиенты Куфара первыми в Беларуси получат доступ к этой технологии», – делится Артем Рабцевич, директор площадки объявлений Kufar.

Ознакомиться с тем как работает сервис для пользователей Kufar можно на лендинге.

Пример продуктовой карты.

Как это работает

Запустите приложение 3DShot и снимите свой товар на обычный мобильный телефон, просто двигаясь вокруг объекта. Используйте встроенные фильтры и загрузите результат в свой аккаунт. После автоматической обработки можно размещать 3D на маркетплейсе, который поддерживает интеграцию с Cappasity.

Маркетплейсы завоевывают рынок

К 2024 г. оборот продаж на маркетплейсах достигнет $3,5 трлн, из них $240 млрд придется на P2P-продажи, то есть, прямые сделки между пользователями.

Всё это говорит о невероятной скорости роста аудитории маркетплейсов. С ростом аудитории растет и конкуренция между площадками. Пользовательский опыт – это основное поле битвы для онлайн-бизнеса. Иммерсивные технологии помогают усилить клиентский опыт и тем самым увеличить конверсию.

В последнее время стало актуально, наравне с фото, размещать в карточке товара видео. Однако, если более эффективное 3D-изображение создать так же просто, то нет смысла использовать устаревшие приемы.

В отличие от видео, 3D-демонстрации от Cappasity позволяют выбрать любой ракурс для детального изучения. Интерактивное взаимодействие увеличивает вовлеченность, повышает время нахождения на странице товара и, тем самым положительно влияет на конверсию и позиции сайта в рейтингах Google и Yandex. При этом работа сайта не замедляется, потому что контент загружается напрямую с облачной платформы Cappasity.

По данным Google за 2019 г., среднее время просмотра обычной продуктовой страницы составляет 35 секунд. Клиенты Cappasity получают дополнительно 15-35 секунд благодаря интеграции интерактивного контента. Благодаря этому растут показатели конверсии в корзину и покупку.

Ключевые метрики, полученные на основе исследования аудитории платформы Cappasity:

3D-изображения на 29% увеличивает намерение клиента купить товар;

На 33% эффективней клиентский опыт;

На 23% лучше восприятие о продукте;

На 29% клиенты стали увереннее в решении о покупке.

От крупных игроков до простых пользователей

Cappasity начинала свой путь с выпуска профессионального продукта для энтерпрайз бизнеса. Среди клиентов компании – ЦУМ, Saint Laurent, Samsonite, Mercury, LFCorp, ba&sh, аукционный дом Phillips и многие другие. Каждый месяц платформа обслуживает более 40 млн просмотров иммерсивного контента.

Приложение 3DShot использует ту же платформу Cappasity для хранения и интеграции данных, которая предоставляется крупным интернет-магазинам. Для малого бизнеса доступна интеграция с платформами AliExpress, Shopify, Magento, Prestashop и другими.

Приложение разрабатывалось больше трех лет и за это время были получены американские и европейские патенты. Только технология Cappasity позволяет достичь уровня многократного увеличения контента без потери качества и при этом сохранить высокую скорость передачи данных пользователю.

«Для нас очевидны перспективы роста рынка маркетплейсов, поэтому мы не жалели времени и ресурсов для разработки приложения 3DShot. Создание 3D-демонстраций должно стать массово доступным инструментом продаж. В настоящий момент мы привлекаем новый инвестиционный раунд, направленный на международное распространение продуктов Cappasity.», – отмечает генеральный директор Cappasity Константин Попов.

О компании Cappasity

Компания Cappasity предоставляет комплексные решения для создания и интеграции интерактивного 3D-контента для разных индустрий. Платформа применяется в электронной торговле, промышленности и в сфере искусства. Решения используются как для визуализации продуктов, так и для создания обучающих модулей, электронного документооборота и сдачи-приемки работ. В настоящий момент платформа обслуживает больше 40 млн просмотров интерактивного контента. Компания открыла представительства в России и Франции.

Cappasity предлагает несколько ключевых продуктов:

SaaS-платформа Cappasity для загрузки 3D-контента, 3D-аналитики, интеграции в веб-сайты, мобильные приложения и дополненную реальность;

Easy 3D Scan – программное обеспечение для enterprise компаний;

3DShot – приложение для 3D-съемок товаров с использованием мобильного телефона. Применяется малым бизнесом и маркетплейсами;

Виртуальные примерочные часов и ювелирных изделий.

Cайт приложения 3DShot: https://3dshot.io

Сайт компании: https://www.cappasity.com

О «Куфаре»

«Куфар» – это крупнейшая площадка объявлений в Беларуси, которая входит в топ-10 самых популярных интернет-ресурсов Байнета. Ежемесячно более 1 млн активных пользователей ищут на площадке товары первой необходимости, детские вещи и игрушки, гаджеты, бытовую технику, автомобили и недвижимость. Категория «Куфар недвижимость» завоевала премию «Бренд года» в потребительской номинации в 2019 и 2020 гг.

Об Adevinta

Adevinta – глобальный специалист по онлайн-классифайдам, владеющий цифровыми торговыми площадками в 11 странах. Компания предоставляет технологические услуги для связи покупателей с продавцами и облегчения транзакций – от предложений работы до недвижимости, автомобилей, потребительских товаров и многого другого.

Портфель Adevinta включает более 30 цифровых продуктов и веб-сайтов, которые в среднем посещают 1,3 млрд человек в месяц. Ведущие бренды включают лидирующие leboncoin во Франции, InfoJobs и Milanuncios в Испании и 50% быстрорастущих OLX Brazil. Adevinta отделилась от Schibsted ASA и стала публичной в 2019 г. Adevinta принадлежит компании Schibsted ASA и насчитывает 4,7 тыс. человек, ежедневно поддерживающих пользователей и клиентов.