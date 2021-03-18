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В социальной сети для инвесторов «Пульс» зарегистрировались 1 млн человек

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В социальной сети «Пульс» сервиса «Тинькофф инвестиции» зарегистрировались 1 млн пользователей.

«Пульс» появился в сентябре 2019 г. За последние полгода количество пользователей соцсети удвоилось. Ежемесячно пользователи генерируют 200 тыс. постов и 1 млн комментариев (по данным на февраль 2021 г.). Количество уникальных пользователей в день (DAU — Daily Active Users) составляет 400 тыс.

В «Пульсе» зарегистрированы шесть аккаунтов c более 50 тыс. подписчиков, у официального аккаунта Pulse Official 100 тыс. подписчиков.

Сегодня в «Пульсе» растет число официальных аккаунтов крупнейших эмитентов и ключевых игроков рынка брокерских услуг, в частности, в соцсети зарегистрированы Московская и Санкт-Петербургская биржи.

Александр Кралькин, руководитель отдела развития социальных сервисов, сказал: «Социальная сеть “Пульс” — уникальный феномен. Это не только крупнейшая в России отраслевая социальная сеть, но и сообщество близких по духу людей. Пользователи поддерживают друг друга на просадках, что помогает новичкам избежать импульсивных решений, приводящих к потерям. В “Пульсе” даже было сыграно две свадьбы. Также в соцсети есть виртуальный бар, в котором регулярно собираются люди по вечерам обсудить не только события на фондовых рынках. Мы рады, что пользователи выбрали нас, и “Пульс” стал крупнейшим ресурсом, объединяющим как клиентов “Тинькофф инвестиций”, так и всех инвесторов в целом — читать посты в социальной сети может каждый. Мы продолжим активно развивать его как один из наших наиболее важных проектов, направленных на формирование отраслевого сообщества и развитие финансовой грамотности».

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