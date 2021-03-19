ЭКА при поддержке «М.Видео-Эльдорадо» запустила интерактивный урок для школьников

Межрегиональная общественная некоммерческая организация ЭКА и группа «М.Видео-Эльдорадо», входящая в группу «Сафмар» Михаила Гуцериева, разработали первый в России интерактивный курс для школьников, посвящённый обращению с техникой и утилизации электронных отходов. Проект «Приключения электроники» предназначен для учащихся всех возрастов, с 1 по 11 классы и посвящён вопросам использования и утилизации популярных среди школьников гаджетов.

Интерактивный экологический урок «Приключения электроники» может использоваться учителями, родителями и волонтерами во всех школах страны. Для этого не требуется предварительной подготовки, необходимо лишь зарегистрироваться на сайте приключенияэлектроники.рф и бесплатно скачать готовые материалы для одной из двух возрастных категорий: начальной школы или 5-11-х классов. Урок «Приключения электроники» можно гармонично вписать в учебный план широкого спектра гуманитарных и естественно-научных предметов, что позволит выполнить рекомендации ФГОС по экологическому компоненту школьной программы.

Благодаря уроку учащиеся смогут более осознанно относиться к технике, которую используют, узнают, как много ресурсов необходимо для создания электроники, и поймут, как правильно заботиться об устройствах, чтобы они прослужили как можно дольше. Урок также научит школьников ответственно обращаться с неисправной техникой. Они разберутся, чем опасно попадание электроприборов на свалку, и в чем польза альтернативной судьбы гаджетов – их переработки – для людей и природы.

Комплект материалов включает методический гид и видеоролик с инструкцией по подготовке и проведению урока, анимированную презентацию, игровые материалы и карманные книжки-памятки, в которые ученики запишут самые важные мысли во время и после занятия.

ЭКА с 2010 года реализует экологические программы по всей России, портал предлагает на сегодня 38 уроков, посвящённых вопросам окружающей среды, в которых участвуют более 93 000 педагогов и более 20 000 волонтеров из всех 85 регионов России и 15 стран мира. Общий охват уроков — более 4 миллионов учеников. Уроки, разработанные командой проекта, рекомендуются на онлайн-площадке Министерства просвещения РФ.

М.Видео-Эльдорадо запустила и развивает крупнейшую в России программу по постоянному сбору и переработке старой техники. Технику можно сдать на утилизацию в 450 магазинах, а также можно заказать вывоз крупной бытовой электроники из дома при доставке новой. Сети принимают технику в любом техническом состоянии, купленную в любом месте и абсолютно бесплатно. Каждая единица техники регистрируется в специально созданной ИТ-системе, к которой подключены, помимо магазинов, также и партнёры проекта - заводы, осуществляющие переработку, и Ассоциация «СКО Электроника-Утилизация», объединяющая производителей и импортёров техники. Каждая из сторон видит весь путь техники от розничной сети до завода. Эксперты Ассоциации осуществляют аудит заводов по переработке и проверяют весь цикл утилизации на соответствие российским и международным экологическим стандартам. Заводы, на которые поступает собранная в М.Видео и Эльдорадо техника, перерабатывают электронику до 80-90% во вторичное сырьё, которое в дальнейшем используется для производства новых товаров.

Координатор проекта «Экокласс.рф» Анна Горшкова сказала: «Урок научит ребят ценить те гаджеты, которые у них уже есть, а также рационально подходить к покупке новых, например, выбирать более качественные товары, делать это только при неисправности старых устройств. Когда приборы отслужат своё, школьник уже сам будет знать, как их утилизировать без вреда природе, и сможет рассказать об этом родителям. Но даже опуская экопросветительскую направленность урока, мы рекомендуем его провести, чтобы научить ребят работать в команде, формулировать, выражать и отстаивать своё мнение и применять творческий подход в решении учебных и жизненных задач. Надеемся, что увлекательный формат занятия не оставит равнодушным ни одного ребёнка в классе».

Руководитель направления устойчивого развития группы «М.Видео-Эльдорадо» Татьяна Полякова отметила: «Мы стремимся использовать свой масштаб и опыт для изменения ситуации и внедрения принципов осознанного выбора, использования и переработки техники среди жителей России. Если технику выбрасывать бездумно – свинец, ртуть, литий, фреон и другие вещества вредят окружающей среде и здоровью людей. Урок «Приключения электроники» – это новый способ выполнять нашу миссию: формируя экологичное мышление и привычки у школьников, мы заботимся о будущем нашей страны и планеты».

По данным отчёта «The Global E-Waste Monitor 2020» в 2019 году в мире образовалось более 53,6 млн тонн электронных отходов, и только 17,4% этого объёма было отправлено на переработку. По оценкам экспертов, электронные отходы составляют около 2% объёма твёрдых отходов в мире и до 70% опасных отходов, попадающих на полигоны. Материалы, содержащиеся в технике, при безопасной переработке могут быть возвращены в экономику в среднем на 50-80%, а в некоторых случаях глубина переработки может достигать 95%, однако значительное количество людей выбрасывает технику на обычные свалки.

Учителя, которые проведут урок «Приключения электроники» и отправят организаторам отзыв и фотографии по итогам занятия, получат почётный диплом участника общероссийского проекта и благодарственное письмо в адрес школы. В поддержку экоурока также пройдёт серия просветительских вебинаров для педагогов и волонтёров по обращению с электронными отходами и ненужной техникой.