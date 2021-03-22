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«Яндекс» удалил из поисковой выдачи более 15 млн ссылок на сайты с нелегальным контентом

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Более двух лет назад «Яндекс» и крупнейшие правообладатели подписали меморандум, который помог создать механизм защиты для правообладателей аудиовизуального контента. Партнеры договорились оперативно искать, проверять и удалять нелегальный аудио- и видеоконтент из поисковой выдачи. Общее число удаленных ссылок в марте 2021 г. превысило 15 млн. Из них 6 млн были удалены из поисковой выдачи за неполные три месяца 2021 г. Пиратский контент размещался на более чем 150 тыс. сайтов.

В борьбе с нелегальным контентом ключевую роль играют правообладатели – владельцы прав на фильмы, сериалы, песни, спортивный контент и другие произведения. Они проверяют поисковую выдачу и вносят в реестр те ссылки и сайты, что нарушают их авторские права. Эти ссылки пропадают из поисковой выдачи «Яндекса» в течение нескольких часов.

«Как поисковая система, мы не знаем и не можем определять правовой статус контента, размещенного на сторонних ресурсах. Поэтому мы благодарны всем правообладателям за совместную работу по борьбе с пиратством в России. Мы надеемся, что равноприменимый антипиратский закон, который будет учитывать интересы правообладателей всех форматов контента, создаст необходимую правовую базу для системной работы в этом направлении», – сказал Максим Загребин, руководитель поисковых продуктов.

Самые активных правообладатели, которые подали больше всего ссылок в реестр (данные на конец февраля 2021 г.): «Стар медиа» – 5,5 млн; ВГТРК – 2,7 млн; «Кинопоиск» – 1,7 млн; «ТНТ-телесеть» – 1 млн; «А сериал» – 0,8 млн; ivi – 0,7 млн; «Централ партнершип» – 0,5 млн.

Таким образом, семь крупнейших правообладателей подали суммарно 12,3 млн ссылок, что составляет 82% от всего реестра. Больше всего правообладатели просили удалить ссылки на «Елки», «Каламбур деревня дураков», «Ходячие мертвецы», Comedy Club и «По законам военного времени».

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