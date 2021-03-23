Спецпроекты

«Яндекс.навигатор» научился предупреждать водителей о разных видах опасных участков

ПО Софт Интернет Веб-сервисы

«Яндекс.навигатор» теперь предупреждает о том, какие опасные участки есть на маршруте. Он указывает сложные перекрестки, опасные для обгона участки, а также места, где легко не заметить пешеходов. Так водитель заранее узнает, на что в первую очередь обратить внимание на дороге. Скоро предупреждения появятся и в «Яндекс.картах».

Подсказки отображаются на карте «Навигатора» специальными знаками. Также можно включить голосовые предупреждения. Тогда если водитель превышает скорость, при подъезде к опасному участку он услышит, например: «Впереди опасный участок для обгона».

Чтобы новая функция заработала, алгоритмы «Яндекса» проанализировали более 140 тыс. ДТП из статистики, опубликованной на сайте ГИБДД. Скопления ДТП объединили в участки, так как статистически там более вероятны новые происшествия. В итоге в последней версии «Навигатора» на его карте появилось более 1,38 тыс. опасных участков. Всех их поделили на четыре типа.

«Навигатор уже умеет предупреждать о приближении к школам и превышении скорости, — сказал Олег Левчук, руководитель «Яндекс.карт» и «Навигатора». — Предупреждения о разных видах опасных мест — еще одна мера, которая будет помогать водить автомобиль более аккуратно, а значит – более безопасно».

«Яндекс.навигатор» — сервис, который помогает водителям. Он прокладывает маршруты с учетом пробок и дает подсказки во время движения, находит парковки, предупреждает о камерах, авариях и ремонтных работах. Если заранее скачать карту нужного города или региона, приложение будет работать даже без интернета. Ежемесячно в России с ним ездит 21 млн человек.

Другие материалы рубрики

«Билайн» выставил на продажу данные об абонентах по номерам их телефонов

Российский госфонд вложился в Telegram, который совсем недавно запрещали в России

В России появился национальный «убийца» VirusTotal

Покупка и продажа подержанных машин на «Госуслугах» заработает к 1 мая

ОНЛАЙН-конференция CNews «E-commerce 2021» состоится 23 марта

В российской IBM поменяли руководителя

MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Пылесосы с НЕРА-фильтром: хиты продаж

Лучшие мойки воздуха: выбор ZOOM

Техноблог

Что такое HTTPS и почему он лучше HTTP?

Управление бытовой техникой со смартфона: удобно или бесполезно?

Показать еще

Наука

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться

Совсем без розетки: «носимая микросеть» заряжает гаджеты прямо от человеческого тела
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира 5G назвали ключевой технологией для развития всего мира Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота Чек-лист: как выбрать идеальную систему электронного документооборота