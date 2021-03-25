Спецпроекты

«Работа.ру» поможет россиянам спланировать карьеру

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Сервис «Работа.ру» открыл на сайте новый раздел «Профессии», который поможет планировать карьеру в популярных и востребованных сейчас специальностях. Он содержит всю актуальную информацию о самых востребованных на рынке труда профессиях.

В разделе можно найти общую информацию о самих профессиях, а затем получить сред по рынку по каждой отдельной специальности. Соискатели могут наглядно увидеть, в каких городах России зарабатывает такой специалист. Какой график предполагается для этой специальности. А также в нем представлены актуальные курсы для обучения и повышения квалификации, и перечень альтернативных схожих профессий, которые могут пригодиться для смены деятельности.

«Актуальность смены профессий особенно возросла в 2020 году — многие люди и целые отрасли бизнеса столкнулись с необходимостью трансформации своей профессиональной деятельности и смены вектора карьерного развития. Мы ожидаем, что этот тренд будет актуален еще долгое время, а наш новый продукт “Профессии” поможет пользователям в выборе и планировании будущей карьеры», — прокомментировал Алексей Захаров, директор по продукту сервиса Работа.ру

Большинство опрошенных исследования указали, что для смены профессии просто ищут подходящие вакансии для новой специальности. 30% жителей России пока изучают новые профессии, которые могли бы им подойти для дальнейшей карьеры. 7% респондентов уже начали переобучение на новую специальность, а 11% пока не предпринимают никаких шагов для смены профессии.

Раздел «Профессии» поможет соискателям более детально продумать обучение новой специальности, поиск работы и перспективы дальнейшего развития, а также свой доход. Уже сейчас в новом разделе на сервисе Работа.ру доступны сотни профессий, а наиболее полную информацию можно найти о специальностях графического дизайнера, менеджера проектов, Python-разработчика, кредитного менеджера, косметолога, бухгалтера, менеджера по маркетингу, риэлтора, главного инженера и тестировщика. В будущем раздел «Профессии» будет пополняться и охватит все популярные и востребованные специальности, которые будут интересны для всех групп соискателей.



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