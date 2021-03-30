Формы Lead Ads и страницы Canvas стали доступны для всех пользователей «Одноклассников»

«Одноклассники» (ОК) обновили рекламные форматы Canvas и Lead Ads и сделали их доступными для всех пользователей. Ранее только администраторы групп могли запускать рекламу с возможностью создавать полноэкранные объявления и собирать заявки прямо из ОК. Теперь такие объявления стали доступнее для представителей малого и среднего бизнеса – их может делать любой пользователь как в бизнес-, так и в личном профиле.

Благодаря обновлению все предприниматели, ведущие страницы в соцсети от своего имени, смогут повысить эффективность продвижения своих товаров и услуг в соцсети. Настройка обоих форматов объявлений стала доступна в рекламном кабинете в «Одноклассниках», далее пользователь может продвигать их внутри соцсети или в личном кабинете рекламной платформы myTarget.

Lead Ads – это рекламный формат, который позволяет быстро и максимально просто собирать заявки прямо внутри соцсети. Объявление представляет собой форму, при нажатии на которую автоматически заполняются открытые данные из профиля пользователя. С помощью Lead Ads можно предлагать записаться на прием к специалисту, собирать номера телефонов для обратного звонка или для рассылки, упрощать регистрацию на мероприятия и т.д. После создания заметки с Lead Ads ее можно добавить в рекламную кампанию myTarget.

Полученные заявки можно выгрузить единым файлом из рекламного кабинета соцсети или получить в удобном формате по электронной почте.

Canvas — это мини-лендинг для мобильной ленты, его можно назвать аналогом полноэкранной посадочной страницы. При клике по рекламной публикации с Canvas клиенту не придется переходить в браузер и ждать загрузки страницы сайта — так вы сохраните его заинтересованность. Благодаря обновлению ОК этот мини-лендинг можно создавать прямо в рекламном кабинете в интуитивно понятном режиме.

Формат Canvas помогает показать несколько продуктов одновременно и увеличить качество контакта с аудиторией с помощью интерактивных форматов внутри соцсети. На эту страницу рекламодатель может добавить видео с автозапуском, панорамные фото с функцией гироскопа, слайдер с картинками и кнопки перехода на сайт, возможность совершения звонка или установки приложения. Малому бизнесу страница Canvas может заменить мобильную версию сайта. Прямо из заметки клиенты могут связаться с компанией по телефону или в сообщениях.