«Рексофт» расширяет практику автоматизации логистики

«Рексофт» (Reksoft), российский разработчик цифровых решений, объявила о расширении практики автоматизации логистики.

Компания активизирует свою деятельность на рынке автоматизации логистики, фулфилмент-центров, крупных складов, распределительных центров.

Расширение связано с взрывным ростом рынка электронной коммерции и c трендом оперативной доставки широкого ассортимента товаров во все регионы страны. Согласно исследованию Data Insight, число заказов в интернет-магазинах и на маркетплейсах в 2020 г. увеличилось на 78% и достигло отметки в 830 млн единиц. В денежном выражении был зафиксирован рост на 47% – до 2,5 трлн руб. В 2020 г. доля онлайн-торговли составила 9% от всей российской розницы. Ожидается, что рынок интернет-торговли в России будет расти в следующие годы: в 2021 г. – на 34%, в 2022 г. – на 32%, в 2023 г. – на 30% и в 2024 г. – на 28%. К 2024 г. электронная торговля займет 19% от общего объема розничных продаж.

Один из трендов рынка электронной коммерции – это оперативная доставка заказов до двери или в зону шаговой доступности для клиентов.

В связи с этим перед предприятиями, занятыми в области федерального ритейла и доставки, стоят несколько задач: эффективная логистика доставки товаров по стране и, следовательно, создание сбалансированной логистической цепи; создание серьезной региональной инфраструктуры для сортировки и перераспределения товаров, приближающей доставку к клиентам; создание сети центров исполнения заказов, которые выполняют функцию «последней мили» по доставке товаров конкретным заказчикам.

В связи с этим у федеральных сетей возникает потребность в автоматизации и внедрении целого ряда ИТ-решений, таких как системы управления складом (warehouse management system), системы управления заказами (order management system), автоматизированные комплексы для транспортировки, хранения, сортировки и комплектации заказов. Также актуально создание цифровых двойников для оптимизации затрат и рисков при внедрении сложных и дорогостоящих технологических комплексов в готовых или строящихся помещениях.

«“Рексофт” занимается направлением автоматизации логистики с 2016 г. За это время нами было выполнен целый рад трансформационных проектов для крупных ритейлеров, транспортных узлов, аэропортов, логистических и сортировочных центров. В условиях новой реальности и взрывного роста рынка e-commerce этот опыт особенно востребован в проектах по запуску или для оптимизации складских и распределительных центров и их дальнейшему функционированию на всех этапах процесса доставки товаров до дверей покупателей. Компетенции «Рексофт» позволяют предоставить полный комплекс создания всех элементов автоматизации процесса логистики – от разработки концепции и проектирования до поставки и пуско-наладки систем и оборудования, а затем технической поддержки созданных комплексов», – сказал Александр Семенов, заместитель директора по новым рынкам компании «Рексофт».