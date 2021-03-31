Спецпроекты

Музыкальный сервис Spotify стал доступен на консолях Playstation

Интернет Веб-сервисы

Музыкальный сервис Spotify стал доступен на Playstation. Начиная с 30 марта 2021 г., пользователи консолей PS4 и PS5 смогут не только играть в любимые игры, смотреть фильмы и сериалы, но также слушать музыку и получать персональные рекомендации. В честь запуска новые пользователи смогут получить в подарок два месяца тестовой подписки Spotify Premium, чтобы оценить все возможности популярного сервиса. Приложение Spotify уже доступно к скачиванию в онлайн-магазине Playstation Store.

Благодаря интеграции с функцией Spotify Connect воспроизведением музыки на консоли можно управлять с мобильного устройства или планшета, в том числе активировать доступ к каталогу Spotify в один клик.

Другие материалы рубрики

Apple и Google в очередной раз уличили в сборе данных без согласия пользователей

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг ERP-систем

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля

Как рассчитать экономическую эффективность использования ИТ-инфраструктуры

Mail.ru выпустила суперприложение. Что оно умеет

Основатель Qiwi покидает компанию, избавившись от «Совести» и «Рокетбанка»

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3

Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро

Техноблог

Внешний IP-адрес — гарантия безопасности?

Лучшие погружные блендеры в 2021 году: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?

Ядерный реактор — еще одно место, где время может замедляться
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий