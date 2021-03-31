Музыкальный сервис Spotify стал доступен на консолях Playstation

Музыкальный сервис Spotify стал доступен на Playstation. Начиная с 30 марта 2021 г., пользователи консолей PS4 и PS5 смогут не только играть в любимые игры, смотреть фильмы и сериалы, но также слушать музыку и получать персональные рекомендации. В честь запуска новые пользователи смогут получить в подарок два месяца тестовой подписки Spotify Premium, чтобы оценить все возможности популярного сервиса. Приложение Spotify уже доступно к скачиванию в онлайн-магазине Playstation Store.

Благодаря интеграции с функцией Spotify Connect воспроизведением музыки на консоли можно управлять с мобильного устройства или планшета, в том числе активировать доступ к каталогу Spotify в один клик.