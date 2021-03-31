Сервис «Работа.ру» упростил поиск вакансий с удаленной занятостью и возможностью переезда

Сервис «Работа.ру» запустил новую функцию поиска предложений на страницах компаний сразу по всей России. Это позволит соискателям быстрее находить подходящие предложения и рассматривать больше возможностей для работы, включая дистанционные форматы работы, а также переезды в другие города и регионы страны.

Актуальность этих форматов работы для соискателей росла в течение всего 2020 г. По данным «Яндекса», в феврале 2021 г. по сравнению с февралем 2020 г. количество запросов «Работа с переездом» выросло на 24%, а «Удаленная работа» — на 70%.

Для поиска подходящих вакансий пользователю на странице выбранной компании нужно лишь указать свою профессию, а в строке «Город» отметить «Вся Россия». В поисковой выдаче появятся все вакансии компании по нужной профессии во всех городах России, а соискатель сможет изучить предложения и выбрать для себя лучшее.

«Поиск вакансий на страницах компаний сразу по всем регионам России поможет не только быстрее находить работу соискателям, но и эффективнее закрывать вакансии для работодателей. В ближайшее время мы также добавим в поисковую строку фильтры для просмотра вакансий конкретных компаний в конкретных городах», — сказал Алексей Захаров, директор по продукту сервиса «Работа.ру».