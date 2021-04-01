Спецпроекты

Факторинговая платформа GetFinance провела в России международную сделку в полностью дистанционном формате

Интернет E-commerce Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

Комплексность и 100% онлайн-режим работы факторинговой платформы GetFinance позволили провести первую полностью дистанционную транснациональную сделку – финансирование получила финская компания, поставщик крупного российского производителя и дистрибутора ООО «Премьер-Игрушка». Подача и рассмотрение заявки, подписание соглашений, выдача финансирования велись в удаленном формате с использованием систем электронного документооборота и электронных подписей.

Выданное полностью онлайн международное факторинговое финансирование стало первым опытом такого рода в России. Ранее факторинговые компании останавливали сложности, связанные с отсутствием международных унифицированных требований к системам ЭДО и электронным подписям.

Егор Газетин, генеральный директор GetFinance, сказал: «Финансирование стало прорывом на финансовом рынке и открыло Россию для трансграничного онлайн-факторинга – он стал реальностью! Данный формат взаимодействия мы планируем масштабировать, использовать для финансирования других международных сделок».

Артем Гуров, генеральный директор ООО «Премьер-Игрушка», отметил: «Цифровизация открывает для бизнеса возможности, которые ранее казались недостижимыми. Наш поставщик из Финляндии смог получить финансирование в форме факторинга аванса в полностью дистанционном режиме – не понадобились личные встречи для подписания соглашений, а весь документооборот проходил через СЭД. В результате удалось сэкономить большие объемы ресурсов и времени».

Другие материалы рубрики

Крупнейшее ИТ-мероприятие CNews Forum Кейсы состоится в июне. Открыта регистрация

«Яндекс» превратил «Дзен» в крупную платформу для видеоблогеров

Нынешний портал госуслуг через полгода прекратит существование

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг ERP-систем

Apple и Google в очередной раз уличили в сборе данных без согласия пользователей

Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля

MARKET.CNEWS

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

10 гаджетов-игрушек для домашних животных: технологии для хвостатых

Обзор портативной акустической системы JBL Xtreme 3

Техноблог

5 причин купить кнопочный телефон в 2021 году

Обзор гибкой раскладушки motorola razr 5G: будущее в стиле ретро

Показать еще

Наука

Ученые обнаружили над Землей следы космического урагана: почему это важно?

Первый космический отель: как это будет?

Почему магнитное поле Земли меняется? Ответ даст древнее дерево

Как и зачем ухо саранчи вживили киборгу?
Показать еще
Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Виртуальный саммит IBM "Создайте ИТ-инфраструктуру будущего". Смотреть выступления Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Открыт приём заявок на премию IT Stars имени Георгия Генса Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Можно ли обеспечить полную безопасность криптовалют Как автоматизировать создание резервных копий Как автоматизировать создание резервных копий