Спецпроекты

REG.RU показал как выглядели бы бизнес-сайты писателей-классиков

Интернет Веб-сервисы Хостинг и домены

Если бы Пушкин, Чехов и Толстой создали бизнес, то что бы они выбрали? В рамках спецпроекта к 1 апреля хостинг-провайдер и регистратор доменов REG.RU представляет сайты, которые могли бы запустить классики русской литературы. Цель проекта показать, что сайт может сделать каждый без специальных навыков веб-разработки.

Всё ещё жив стереотип о том, что IT это сложно, а гуманитариям тут вовсе делать нечего. И даже для создания одностраничного сайта надо обладать исключительными знаниями в веб-разработке.

REG.RU опровергает этот миф, предоставляя пользователям самого разного уровня понятные инструменты для создания сайтов. В рамках специального проекта мы выбрали эталонных гуманитариев — известных русских писателей: Пушкина, Толстого, Чехова. На основе фактов о классиках, в REG.RU пофантазировали о том, какой бизнес могли бы создать писатели и какой сайт могли бы сделать сами с сервисом REG.Site.

Так, например, Антон Чехов, который когда-то держал дома настоящего мангуста, на домене MANGUST.CAFE запустил бы сайт о своей мангустофейне — кафе, где можно выпить кофе и погладить мангустов, а ещё купить мерч с псевдонимами писателя. Лев Толстой на сайте ГЛЭМПИНГ.ОНЛАЙН представил бы проект «Толстой сад» — глэпминг и кемпинг в Ясной поляне рядом со своей усадьбой. А Александр Пушкин открыл бы онлайн-магазин «Кружки от Пушкина» на адресе PUSHKIN.STORE. Слоган магазина составлен по мотивам известного стихотворения «Зимний вечер»: «Где же кружка? В PUSHKIN.STORE!».

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Фрагмент сайта Антона Чехова

Все сайты созданы на сервисе REG.Site от REG.RU, где не требуются специальные знания в веб-разработке. А потому решение отлично подойдёт тем, кто делает первые шаги в бизнесе или развитии личного бренда. В REG.Site можно выбрать готовый шаблон или всего в несколько шагов из готовых модулей собрать персональную страницу. REG.Site работает по аналогии с графическим редактором — все действия наглядны и понятны.

Сервис REG.Site — это решение на базе WordPress. Сегодня в нём представлено 60+ шаблонов разного формата (лендинги, интернет-магазины, персональные страницы) с самыми разными специализациями: автосервис, путешествия, дизайн, финансы, медицина, юриспруденция, онлайн-торговля и многие другие. Создать актуальный и функциональный сайт помогут более 40 модулей: галерея, форма заявки, форма подписки, карта и другие. За счёт адаптивного дизайна сайты отображаются и работают корректно на любом устройстве.

REG.Site включает настроенный хостинг, поэтому заказывать его дополнительно к шаблону не требуется. Также к домену, на котором размещается сайт предоставляется бесплатно SSL-сертификат начального уровня защиты (DV) на 1 год. Подробнее о REG.Site: https://www.reg.ru/web-sites/cms/regsite.

REG.RU — хостинг-провайдер и аккредитованный регистратор доменных имён №1 в России (по данным StatOnline.ru, занимает первое место по количеству зарегистрированных доменов и размещённых сайтов в национальных зонах .RU и .РФ). Компания обслуживает более 3300000 доменов и предлагает регистрацию в 750 международных доменных зонах, а также предоставляет услуги хостинга, SSL, почты, VPS, аренды физических серверов. В 2012 году REG.RU стал аккредитованным ICANN регистратором.

Официальные аккаунты REG.RU в соцсетях: instagram.com/regru, vk.com/regru, facebook.com/REG.RU, https://t.me/regru, https://twitter.com/regru, youtube.com/user/regruvideo.

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