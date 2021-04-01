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WebMoney запустила идентификацию с помощью «Мобильного ID» от МТС

Интернет Веб-сервисы Мобильность
, Текст: Владимир Бахур

Международная система расчетов WebMoney Transfer предоставила владельцам P-кошельков в рублях возможность прохождения полной идентификации с помощью сервиса «Мобильный ID» от МТС.

Услуга доступна гражданам Российской Федерации. Подтвердить личность абоненты МТС могут в любое удобное время не выходя из дома.

Для этого необходимо заранее через сайт или мобильное приложение WebMoney Keeper получить Формальный аттестат. Далее подать заявку и следовать инструкциям, которые поступят в виде push-уведомлений на телефон и в WebMoney Keeper.

Возможность прохождения полной идентификации с помощью «Мобильного ID» ранее появилась у абонентов «Мегафона».

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