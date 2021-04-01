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«Яндекс.Лавка» продолжает экспансию в регионы и запускается в Казани

Интернет E-commerce
, Текст: Владимир Бахур

В Казани появилась «Яндекс.Лавка». Татарстан стал шестым регионом присутствия сервиса быстрой доставки продуктов и готовой еды за 10-15 минут. До конца года в развитие в регионе «Лавка» инвестирует 250 млн рублей. С Казани «Яндекс» планирует начать активную экспансию в другие города-миллионники.

11 точек «Лавки» уже открылись в Вахитовском, Советском, Авиастроительном, Приволжском и Московском районах. Сервис уже доступен 450 тыс. жителей Казани, и в ближайшие месяцы покроет весь город. Казанская Лавка работает дольше обычных магазинов — с 7 утра до 23:30, а позже станет круглосуточной. Всего в Лавке в Казани 2,5 тыс. наименований товаров, многие из которых тяжело найти в обычных магазинах.

Четверть ассортимента — более 650 товаров — представлена местными производителями и хозяйствами из соседних регионов. В сервисе действует проект «Экспериментальная полка» — небольшие местные производители, которым сложно попасть на полки крупных сетей, могут попробовать себя на нескольких точках «Лавки». Если их товары будут пользоваться спросом, «Яндекс.Лавка» включит их в свой постоянный ассортимент. Появятся в Казани и продукты под собственной торговой маркой сервиса — «Из Лавки». Поставщиков продукции будут также искать и среди производителей из Татарстана: это позволит им выйти на соседние рынки и в столичные регионы.

Отличительной особенностью «Лавки» в Казани станет большой выбор готовой еды - более 150 позиций. Все блюда закупают у локальных поставщиков: у местных ресторанов, фабрик и пекарен, например, у «Бахетле». В половине «Лавок» также будет свежесваренный кофе. Позже горячие напитки появятся во всех точках сервиса.

Казань станет первым городом, где в «Лавках» появятся пункты выдачи заказов «Яндекс.Маркета». Пользователям также станет доступна доставка «по клику» из «Маркета». Это значит, что покупку сначала доставят на склад Лавки в Казани, а уже оттуда привезут покупателю, когда ему будет удобно за 10-15 минут. Заодно курьер может привезти продукты из «Лавки».



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