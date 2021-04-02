В «Яндекс.кью» появился рейтинг экспертов

«Яндекс.кью» запустил рейтинг профессиональной репутации. Он показывает, насколько экспертное сообщество доверяет специалисту, который публикует ответы на сервисе. Эксперты с высоким рейтингом получат больше внимания аудитории, а читателям будет проще найти проверенную информацию.

Рейтинг присваивается пользователям, которые ответили на достаточное число вопросов и получили статус эксперта. «Яндекс.кью» рассчитывает их рейтинг по десятибалльной шкале — исходя из количества ответов, которые профессиональное сообщество признало достоверными. Также учитывается, как человек верифицирует чужие ответы. Узнать свой рейтинг можно в личном кабинете на сервисе. Позже он будет доступен всем пользователям, а «Кью» будет публиковать списки лучших специалистов.

«Обычно интернет-сервисы оценивают контент по количеству лайков, просмотрам или охватам, но эти метрики ничего не говорят о качестве информации, которую распространяет автор. Специалисты, которые публикуют достоверные факты, не должны конкурировать с теми, кто умеет набирать просмотры, но не разбирается в теме. Задача «Кью» — давать пользователям информацию, которой можно доверять. Рейтинг экспертов станет метрикой, которая отражает качество информации. Он поможет блогерам заслужить доверие аудитории, работодателям, профессиональным сообществам и рекламодателям — оценить уровень специалиста, а интернет-сервисам — ранжировать информацию», — сказала руководитель сервиса Тоня Самсонова.