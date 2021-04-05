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«Максимателеком» запустила бесплатный Wi-Fi на новых участках БКЛ Московского метрополитена

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«Максимателеком» запустила сеть MT_FREE в новых перегонах Московского метрополитена. Бесплатный высокоскоростной Wi-Fi появился в тоннелях между станциями «Хорошевская» и «Мневники» Большой кольцевой линии.

Для пассажиров сервис стал доступен одновременно с запуском нового участка метро, включающего станции «Народное Ополчение» и «Мневники». Максимально доступная скорость для пассажиров составляет более 200 Мбит/сек. Высокоскоростная сеть MT_FREE благодаря устойчивому сигналу в тоннелях метро позволяет пассажирам оставаться на связи и пользоваться привычными цифровыми сервисами в том числе в часы пик.

В результате строительства нового участка сети MT_FREE в перегонах установлены 15 базовых станций, протянуто 10 км оптического и электрического кабеля. Точками доступа оснащено 39 составов, курсирующих на линии.

«Развитие сети MT_FREE в метро – один из важнейших проектов по цифровизации городской жизни столицы. Расширение сети Wi-Fi ведется одновременно с развитием инфраструктуры метрополитена. Это дает возможность предоставлять пассажирам привычный сервис сразу с момента запуска новых станций и перегонов», — сказал Борис Вольпе, генеральный директор компании «Максимателеком».

По итогам исследования качества связи в столичном метро представленного Telecomdaily в конце 2020 г. сеть MT_FREE показала наилучшие показатели. В частности, Wi-Fi показал лучшие результаты по стабильности интернет-соединения в тоннелях и скорости от абонента, демонстрируя наиболее высокие значения по устойчивости интернет-доступа в часы пик.

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