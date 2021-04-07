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«Ростелеком» запустил новую версию сервиса «Онлайн-переезд»

Телеком Проводная связь Интернет Интернет-доступ

«Ростелеком» представляет новую версию сервиса «Онлайн-переезд», которая помогает при переезде абонента на другое место жительства сохранить привычный набор домашних телеком-услуг. С момента запуска «Онлайн-переезда» в 2017 г. сервисом воспользовалось более 150 тыс. семей.

«При переезде все мы сталкиваемся с множеством хлопот. “Ростелеком” снимет часть из них, решив все вопросы по переносу домашних услуг связи и сэкономив не только время, но и деньги. Обновленный “Онлайн-переезд” стал удобнее, получил новый привлекательный дизайн и упрощенный интерфейс, доработанный на основе обратной связи от абонентов. Хочется пожелать, чтобы переезды наших клиентов были связаны только с улучшением жилищных условий и оставляли положительные эмоции от нашего сервиса, который организует на новом месте привычные телеком-услуги», — отметил директор продуктового офиса «Доступ, голос и услуги виртуального оператора» компании «Ростелеком» Артем Черменин.

Чтобы воспользоваться сервисом, абоненту достаточно оформить заявку на сайте «Ростелекома». После этого сотрудники компании свяжутся с абонентом и помогут организовать переезд интернета, IPTV и домашнего телефона на новый адрес. В заявке нужно указать адреса выезда и въезда (если новый адрес уже известен), предпочтительные даты отключения и подключения услуг. На сайте можно отслеживать выполнение заявки. В обновленной версии сервиса стало удобнее оформить заявку, также проще вводить данные благодаря новой адресной базе — система сама предложит нужное название по первым буквам названия населенного пункта и улицы.

В рамках сервиса «Онлайн-переезд» у абонента сохранится история покупок и бонусов, а также необходимое оборудование (роутер и/или ТВ-приставка) со своими настройками. После переезда в течение двух месяцев клиенты «Ростелекома» получат 50% скидку на абонентскую плату.

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