Выполнение поручений Путина о персональных данных и бесплатных сайтах затормозилось

Поручения еще не выполнены

Российские власти пока не выполнили три поручения Президента России Владимира Путина, два из которых напрямую связаны с информационными технологиями (ИТ). Со слов первого зампреда Госдумы Александра Жукова, эти поручения были даны в 2019 и 2020 г. в рамках посланий Президента России Федеральному Собранию.

«Выполнены 35 пунктов плана реализации послания президента России. Еще три законопроекта приняты в первом чтении», – приводятся слова Александра Жукова на сайте Госдумы. Первый представитель этой тройки – законопроект «О защите и поощрении капиталовложений и развитии инвестиционной деятельности в Российской Федерации», с цифровизацией страны никак не связанный.

Оставшиеся два поручения Владимира Путина – это внесение изменений в закон «О персональных данных» и поправки к закону «О связи», касающиеся бесплатного доступа к социально значимым сайтам.

Судьба поправок к закону о персональных данных

Первый из упомянутых Жуковым законопроектов – это документ под названием «О внесении изменений в Федеральный закон "О персональных данных" (в части уточнения порядка обработки персональных данных)». Он был внесен на рассмотрение в Госдуму еще 21 июля 2020 г., но довольно долго шел к первому чтению, которое состоялось лишь спустя более полугода – 16 февраля 2021 г.

Теперь Госдуме предстоит ускоренно рассмотреть в двух чтениях сразу два важных ИТ-законопроекта

Основная цель этого документа – внедрение на уровне закона возможности предоставления согласия на обработку персональных данных сразу в нескольких целях и несколькими лицами по поручению оператора персональных данных, в том числе в дополнительных целях, отличных от первоначальных целей сбора персональных данных. Также изменения обяжут операторов персональных данных использовать средства защиты информации, получившие сертификацию Федеральной службы Безопасности (ФСБ) или Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК). Помимо этого, если поправки будут приняты, Роскомнадзор получит право устанавливать требования к обезличиванию персональным данным и внедрять методы их обезличивания.

По мнению авторов законопроекта, предлагаемые в нем изменения будут способствовать уменьшению объема оборота обрабатываемых персональных данных и повышению уровня их защищнности. «Предлагаемое изменение является крайне актуальной общественной потребностью для построения цифровой среды доверия, в том числе для запуска новых инновационных сервисов и услуг, удаленного взаимодействия с клиентами, работниками, получения государственных услуг и прочее, а также позволит уменьшить количество согласий, предоставляемых субъектом персональных данных в письменной форме», – говорится в пояснительной записке к документу.

На момент публикации материала дальше первого чтения в Госдуме законопроект не продвинулся. Дата ее рассмотрения во втором чтении не назначена. Представители Минцифры сообщили CNews, что ведомство разработало поправки ко второму чтению законопроекта и прописало там необходимость получения согласия граждан на обезличивание их персональных данных во всех случаях, кроме обезличивания для статистических и иных исследовательских целей, как это уже предусмотрено в п. 9 ч. 1 ст. 6 закона о персональных данных.



Ситуация с социально значимыми ресурсами

Реализация поручения Владимира Путина по бесплатному доступу к социально значимым ресурсам движется еще медленнее. Идею проекта «Доступный интернет» Президент России, как сообщал CNews, озвучил еще в январе 2020 г., но законопроект, прописывающий все необходимые для этого проекта требования, власти подготовили лишь спустя почти год.

Документ «О внесении изменения в статью 54 Федерального закона "О связи" (в части уточнения порядка оплаты услуг связи)» Правительство России внесло в Госдуму 29 декабря 2020 г., а первое чтение он прошел лишь 23 марта 2021 г. Дата второго чтения до сих пор не установлена. До него авторам предстоит внести в документ правки, уточняющие критерии включения веб-сайтов в перечень социально значимых ресурсов.

В настоящее время этот список включает 371 сайт.

Проект «Доступный интернет» должен был заработать 1 марта 2020 г. но в итоге запуск был перенесен на неопределенный срок из-за критики, последовавшей от ФАС и Минфина. ФАС не одобрил наличие в проекте пункта о возмещении операторам связи и интернет-провайдерам расходов на обеспечение бесплатного доступа к социально значимым ресурсам. Антимонопольная служба аргументировала это тем, что на момент предоставления проекта документа перечень самих социально значимых ресурсов не был утвержден. Минфин обеспокоилось тем, что запуск проекта «Доступный интернет» может привести к снижению объемов налоговых поступлений от операторов и провайдеров.

Однако уже в апреле 2020 г., несмотря на отсутствие в действующем законодательстве мер регулирования проекта, Минцифры сообщило о запуске эксперимента с бесплатным доступом россиян к социально значимым сайтам. В декабре 2020 г. срок его проведения был продлен до июня 2021 г. «С учетом текущей ситуации наличие доступа в интернет для людей, которые вынуждены оставаться дома продолжительное время, является одной из базовых потребностей», – отметил глава Минкомсвязи России Максут Шадаев, анонсируя запуск пилота по «Доступному интернету» Владимиру Путину.

Провайдеры недовольны «Доступным интернетом»

Операторы связи крайне негативно отреагировали на необходимость предоставления пользователям доступ к сайтам на бесплатной основе, то есть за их собственный счет. Еще в феврале 2020 г. они подсчитали, что реализация проекта будет обходиться им в 150 млрд руб. ежегодно.

В сентябре 2020 г. операторы, принявшие участие в эксперименте по реализации «Доступного интернета», потребовали от властей компенсировать все расходы им расходы на проект. Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) подсчитал тогда, что за апрель-июнь 2020 г. размер недополученной операторами выручки достиг 191,6–220,2 млн руб. в зависимости от скорости доступа в Сеть. Правительство предложило операторам весьма оригинальный способ компенсации – идея заключалась в размещении на рекламных сайтах рекламы для перехода на платные ресурсы.

В феврале 2021 г., после внесения законопроекта о «Доступном интернете» в Госдуму, но еще до первого его чтения, операторы связи вновь взбунтовались против этой идеи. Как сообщал CNews, они изъявили нежелание предоставлять россиянам бесплатный доступ к социальным сетям и львиной доле других сайтов в рамках проекта.

Вместо этого они хотят взимать с абонентов минимальную плату за посещение таких порталов, оставив в бесплатном доступе только госсайты. Комиссия по связи и ИТ в составе РСПП (в нее входят, помимо прочих, представители «Ростелекома», «ЭР-Телекома» («Дом.ру»), МТС, «Вымпелкома» («Билайн»), «Мегафона» и Tele2) даже подготовила проект поправок к законопроекту о «Доступном интернете», подразумевающие необходимость сокращения списка социально значимых ресурсов и исключения из него, в том числе, и социальных сетей, включая «Вконтакте».

Власти ускорятся

Александр Жуков заявил, что оба зависших законопроекта будут приняты в ближайшем будущем. Он подчеркнул, что это произойдет в течение весенней сессии Госдумы 2021 г. «после поступления и рассмотрения поправок Правительства.

Весенняя сессия 2021 г. началась в Госдуме 11 января 2021 г. и продлится до 18 июля 2021 г. включительно. После трех чтений оба законопроекта будут должны получить одобрение Совета Федерации и подпись Владимира Путина. Дата их вступления в силу не определена.