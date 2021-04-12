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Мобильное приложение «Почты России» стало доступно в Huawei Appgallery

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Мобильное приложение оператора российской почтовой сети «Почта России» стало доступно в магазине приложений Appgallery. Приложение представляет собой полноценный сервис с поддержкой HMS (Huawei Mobile Services).

Мобильное приложение «Почты России» открывает пользователям Appgallery полноценный доступ к цифровым сервисам компании, которые экономят время и делают обслуживание более удобным: отслеживание отправлений; быстрое получение отправлений по электронной подписи без паспорта; оформление предоплаченных посылок для сдачи без очереди; актуальная информация о работе отделений; вызов курьера; маркетплейс товаров.

Приложение пользуется популярностью, на сегодняшний день оно скачано более 20 млн раз, пользователи высоко оценивают качество приложения (4,8 из 5).

Интеграция приложения в экосистему HMS – продолжение сотрудничества Huawei с «Почтой России». На протяжении нескольких лет Huawei оказывает поддержку в области цифровой трансформации российского почтового оператора. Кроме того, в рамках стратегического партнерства компании совместно работают в области построения ИКТ-инфраструктуры корпоративного уровня, которая позволит открыть новые технологические горизонты для российского бизнеса.

«Добавление приложения «Почты России» в Appgallery значительно расширит его аудиторию и обеспечит пользователям магазина полноценный доступ ко всем функциям приложения. Мы ценим наше долгосрочное стратегическое сотрудничество с «Почтой России» и благодарны за поддержку в развитии нашей платформы и экосистемы», – сказал Михаил Комков, вице-президент экосистемы компании Huawei в регионе Евразия.

«Мы высоко ценим потенциал сотрудничества с глобальным технологическим гигантом и рады возможности предложить мобильное приложение «Почты России» пользователям экосистемы Appgallery. Современные и качественные логистические услуги на расстоянии одного клика – эту цель Почта России и преследует в своем цифровом развитии», – отметил гендиректор «Почтовых технологий» Владимир Урбанский.

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