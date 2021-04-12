«Яндекс.Почта 360» избавит от лишних рассылок

«Яндекс» объявил о том, что в «Яндекс.Почте 360» появились новые возможности для отключения рассылок. Теперь от них можно отписаться не только в настройках, но и прямо в папке «Входящие» — во время работы с почтой. Это быстрый и удобный способ избавиться от писем, которые отвлекают от дел.

Каждый день пользователи «Почты» удаляют больше 20 миллионов рассылочных писем, даже не читая. Возможно, для кого-то они больше не актуальны, а у кого-то просто нет на них времени. Чтобы отказаться от такой рассылки, теперь достаточно нажать соответствующую кнопку в панели инструментов. Таким образом во «Входящие» будут попадать только те сообщения, которые человеку важны. Тем, кто будет удалять рассылки непрочитанными или отправлять их в спам, сервис сам предложит от них отписаться.

Бывает так, что удалённая рассылка снова стала актуальной. Например, человек отписался от рассылки бизнес-школы, а потом снова задумался об учёбе. Тогда он может зайти в настройки (раздел «Управление рассылками») и подключить рассылку снова. В настройках собраны все рассылки, на которые был подписан человек. Любую из них можно включить или отключить.

«Яндекс.Почта 360» — это набор сервисов для работы, куда входят Почта, Диск, Телемост, Календарь и Заметки. С их помощью можно вести переписку, планировать своё время и проводить видеовстречи.