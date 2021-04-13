Абоненты «Мегафона» в подмосковном городе установили рекорд потребления 4G-трафика

«Мегафон» с помощью Big Data проанализировал активность пользователей 4G-интернета в городах-спутниках Москвы. Самыми «качающими» оказались жители Балашихи. В I квартале 2021 г. абоненты оператора скачали и передали на 35% больше данных по сравнению с прошлым годом. Общий объем трафика составил около 9 млн ГБ – это примерно 280 тыс. фильмов в качестве 4К UHD (Ultra HD).

По данным аналитиков оператора, за три месяца 2021 г. LTE-трафик в городах-спутниках Москвы в среднем вырос в 1,5 раза. Исключение – Люберцы, где жители стали прокачивать примерно на 40% больше данных. Несмотря на возросшую активность, им не удалось догнать юзеров из Балашихи – здесь зафиксирован наибольший интернет-трафик, который в среднем скачивает на свой смартфон один абонент. Он равняется примерно 3-4 фильмам в месяц в качестве Full HD.

В целом рейтинг самых «качающих» городов-спутников Москвы в I квартале 2021 г. выглядит так: Балашиха, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Химки.

«Только за один месяц жители городов-спутников столицы в среднем прокачивают до 2 ПБ информации в сети «Мегафона», что можно сравнить с просмотром телепрограмм в течение примерно 2,5 лет без перерыва. Такие объемы передачи данных возможны только благодаря постоянному развитию инфраструктуры и усилению пропускной способности сети стандарта LTE. Так, за три месяца 2021 г. мы расширили покрытие и емкость 4G для более чем 300 населенных пунктов. Благодаря этому наши абоненты в городах-спутниках Москвы могут получать и передавать еще больше информации при сохранении комфортной скорости интернета», – отметил Андрей Абрамов, технический директор столичного филиала «Мегафона».

Всего с начала года в Подмосковье инженеры оператора установили и модернизировали около 200 базовых станций четвертого поколения в дополнение к уже действующим. Проведенные работы позволили жителям области загружать «тяжелый» контент так же быстро, как и в столице. Это подтверждают независимые исследования международной компании Ookla: по данным за февраль 2021 г. средняя скорость загрузки данных в сети 4G «Мегафона» составила 39,8 Мбит/с.