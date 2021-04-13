Спецпроекты

«Aliexpress Россия» запускает открытую партнерскую платформу

Интернет E-commerce

«Aliexpress Россия» объявила о запуске AE Platform — первой официальной партнерской платформы Aliexpress в России, которая разработана командой «Aliexpress Россия» в рамках локализации сервиса. На платформе владельцы сайтов и медиаплощадок, авторы блогов и простые пользователи могут получить доступ к миллиону товаров маркетплейса и монетизировать свой трафик с помощью партнерских ссылок.

Сейчас участникам аффилиатной программы доступно более 90 млн товаров от 130 тыс. продавцов из России, Китая и других стран. Максимальное значение комиссии доходит до 90%. В среднем пользователь с 50 тыс. подписчиков может зарабатывать до $2,7 тыс. в месяц. В период распродаж размер отчислений может увеличиваться в разы. Например, во время распродажи в честь одиннадцатилетия Aliexpress заработок одного из блогеров только за первый день составил порядка $15 тыс. Пользователям уже доступна возможность вывода денежных средств на банковские карты и электронные кошельки.

Среди основных преимуществ платформы — простота регистрации и полная статистика по продаже и конверсиям. Пользователь может посмотреть статистику по дням, неделям, месяцам или даже по конкретному посту. Кроме того, авторы на платформе смогут проверить, участвует ли товар в аффилиатной программе, с помощью специального сервиса проверки ссылок.

Для блогеров «Вконтакте» есть возможность создания специальной ссылки. Она помогает визуально выделить продвижение конкретных товаров в приложении соцсети и привлечь внимание аудитории.

Локальная аффилиатная платформа предназначена для работы с заказами на рынке России и ряда стран СНГ. На товары продавцов из России действует повышенная комиссия.

В ближайшее время команда «Aliexpress Россия» выпустит новую версию API аффилиатной платформы и запустит обновление для крупных партнеров и CPA-сетей.

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