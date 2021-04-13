«Лаборатория Касперского» представила онлайн-курс по реверс-инжинирингу целевых вредоносных программ

«Лаборатория Касперского» объявила о расширении портфолио онлайн-тренингов и запуске курса по реверс-инжинирингу, который проводят исследователи GReAT (глобального центра исследований и анализа угроз) — эксперты по кибербезопасности Денис Легезо и Иван Квятковский. Он предназначен для тех, кто уже имеет базовые знания в области анализа вредоносного ПО. Программа подразумевает самостоятельное обучение, позволяет отдельным ИТ-специалистам и целым командам овладеть прикладными навыками реверс-инжиниринга.

По данным опроса «Лаборатории Касперского», 41% представителей крупного бизнеса, которые планируют увеличить бюджет на информационную безопасность, руководствуются необходимостью повышать квалификацию специалистов этой области.

В программу онлайн-курса входят более 50 пошаговых видеоуроков. В них подробно разбираются 10 недавних киберинцидентов с участием APT-группировок MontysThree, LuckyMouse и Lazarus, которые исследовались экспертами GReAT. Курс «Лаборатории Касперского» также включает 100 часов практики в условиях виртуальной лаборатории, где участники могут тщательно анализировать сложные целевые атаки с помощью широкого инструментария: IDA Pro, Hex-Rays Decompiler, Hiew, 010Editor и другого ПО.

По окончании обучения специалисты будут способны выполнять анализ образцов, написанных на разных языках программирования или скриптовых языках. Они также смогут обрабатывать обфусцированный или зашифрованный контент во вредоносном ПО и получат углубленные знания о процессах сборки.

Материалы онлайн-курса будут доступны в течение шести месяцев, поэтому их можно изучать в комфортном темпе. Программа ориентирована на прохождение как в индивидуальном порядке, так и в формате корпоративного обучения. Курс будет полезен ИБ-специалистам, аналитикам вредоносных программ и сетевой безопасности, а также сотрудникам центров мониторинга и реагирования (SOC).

«Работа над реальными APT-образцами в специализированной онлайн-лаборатории и опыт экспертов GReATпомогут участникам повысить свою квалификацию и получить знания в области реверс-инжиниринга. К тому же постоянная практика позволит специалистам более уверенно и эффективно применять свои навыки в работе с реальными киберинцидентами. Курс поможет ИБ-специалистам получить актуальные знания о целевых атаках и овладеть широким набором практических навыков», — сказала Мария Наместникова, руководитель российского исследовательского центра «Лаборатории Касперского» (GReAT).