«Сберзвук» запустил поиск плейлистов по эмодзи

Аудиосервис «Сберзвук» анонсировал новую функцию — поиск плейлистов с помощью смайликов.

«Сберзвук» подберет музыку для любого момента, будь то энергичная тренировка дома, романтический уикенд на природе или фокус на работе. Теперь подходящие плейлисты в аудиосервисе можно найти с помощью трех категорий эмодзи, соответствующих вашему настроению, активности и месту.

«Эмодзи, как и музыка — универсальный язык, который помогает легко выражать чувства. Мы объединили эти две категории, облегчив поиск максимально подходящих плейлистов для любого момента. Новая опция “поиск по эмодзи” — это максимальное проявление эмпатии к нашим пользователям. Мы хотим быть ближе и считывать настроение молниеносно. Эмодзи экономят время и увеличивает глубину контакта между аудиосервисом, человеком и музыкой: один смайлик может выразить намного больше набора слов. Нам важен пользователь в любом настроении, и мы готовы его в этом настроении поддержать или исправить его. Можно выбрать плейлист с бодрыми танцевальными треками и поднять себя с дивана, еще больше уйти в энергичный настрой, заняться спортом, а можно включить грустный плейлист, чтобы предаться печали, но вообще лучше не грустить. Теперь найти идеальный плейлист стало намного проще», — сказал директор по маркетингу «Сберзвука» Вадим Пугин.

На текущий момент эмоции понимают сотни плейлистов, но это только начало, и «Сберзвук» намерен увеличивать число музыкальных подборок и эмодзи для поиска.