AliExpress Россия запускает собственное российское мобильное приложение

В рамках локализации платформы команда AliExpress Россия запустила собственное приложение для iOS и Android. Новое приложение будет доступно для пользователей России и стран СНГ. Оно позволяет вести разработку и обновлять платформу без привязки к глобальным процессам AliExpress благодаря специально развернутой локальной инфраструктуре.

При этом приложение продолжит использование высокотехнологичных систем разработки глобальной Alibaba, у которых нет аналогов на российском рынке. Вся техническая часть приложения будет управляться локальной командой в России. В приложении будут присутствовать все 140 млн товаров от китайских и локальных поставщиков.

Российским пользователям уже доступна собственная адаптированная версия главной страницы AliExpress и новый процесс авторизации. В скором времени появится динамическое отображение товаров при поиске, удобная корзина и обновлённый список заказов, расширенные карточки товаров, личный кабинет и новая версия «Журнала AliExpress» c гидом по шопингу.

В приложении также доступен формат историй (сторис) от продавцов с важными обновлениями и акциями.

Приложение уже опубликовано в App Store и Google Play от AliExpress Россия. В дальнейшем оно появятся в доступе для всех стран, входящих в СП, и в альтернативных магазинах приложений. Приложение AliExpress Россия сделано российской командой разработчиков, которые присоединились к компании с момента создания совместного предприятия.

«Главной задачей, над которой мы начали работать сразу после создания российской IT-команды, стала локализация продукта. Нам необходимо было создать инфраструктуру для локальной разработки и переноса основных функций на собственную платформу. Запустив новое локальное приложение, мы сделали первый шаг, за которым последует ряд улучшений и новых уникальных функций не только для покупателей, но и для продавцов» — отметил вице-президент по мобильному продукту AliExpress Россия Александр Алексеев.